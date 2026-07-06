Hari Kejn kao lik iz crtanog filma: Intervju koji morate da čujete... Bukvalno (VIDEO)

A onda se desila raspucana Engleska, u sadržajnom meču sa pet pogodaka, nekoliko VAR provera, isključenjem Džarela Kvanse, dva penala...

„Bila je to luda utakmica. Morali smo da se borimo i da pronađemo nešto. Ne mogu baš da pričam, jer sam izgubio glas pevajući sa našim navijačima, ali smo pronašli način da se izborimo protiv svega i protiv svih“, govorio je Hari Kejn istanjenih glasnih žica.

Ne samo od proslave sa publikom, već i od saveta kolegama tokom meča. Najpre na terenu, a onda i sa klupe, pošto je zamenjen. Tako se desilo da za Bi-Bi-Si da jedan od, kako su Britanci krstili, najsmešnijih intervjua otkako se bavi sportom. Glas mu je zvučao kao da je udisao helijum, pa se pretvorio u lika iz crtanog filma. Ili, kako na jednom tamošnjem portalu napisaše, u Mikija Mausa.

„Bila ovo neverovatna podrška, pogledajte sve te ljude koji su došli da nas bodre. Bez reči sam, stvarno. Ne mogu ni da pričam“, borio se Kejn da bilo šta izgovori posle napetog susreta u kome je najpre postigao gol iz penala, a onda jedan i skrivio. „Mislio sam da sam prvi stigao do loptu. Bio je to jedan od onih dana kad je sudija sve vreme protiv nas. Na kraju, nije ni bitno. Zaista sam srećan što smo prošli“.

Kad je strelac 73 gola u svim takmičenjima ove sezone, na klupskom i reprezentativnom nivou, jedva priveo izlaganje kraju, program je nastavljen u studiju Bi-Bi-Si-ja, gde je voditeljka Keli Kejts rekla da je u pitanju „intervju koji ulazi u istoriju“, a čuveni napadač Vejn Runi, u svojstvu gosta analitičara, opisao kao „najbolji intervju koji je ikad video“.

Ili čuo...