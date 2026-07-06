Bio jedini predstavnik Srbije u Ligi 1, sada otišao na Tajland kod Vukana i Čaušića
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Vreme čitanja: 1min | pon. 06.07.26. | 11:10
Uroš Radaković potpisao za Buriram Junajted
Mnogo toga je Uroš Radaković pregurao preko glave tokom karijere. Pojavio se kao supertalentovani klinac u kadetskoj reprezentaciji Srbije.
Velika očekivanja su imali i od njega u Crvenoj zvezdi, bez obzira na haotičnu situaciju u redovima kluba sa Marakane u tom periodu.
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Suočavao se Radaković sa povredama i malerima, ali je držao glavu iznad vode. Igrao je za Novaru, Spartu Prag, Vislu iz Krakova, Asatanu, Ankaragudžu, Sivaspor.
Vruhnac karijere doživeo j u 32. godini kada je potpisao ugovor sa francuskim Nantom.
Bio je prethodne takmičarske godine jedini Srbin u Ligi 1, ali posle ispadanja Kanarinaca postao je slobodan igrač. I odlučio se da karijeru nastavi u Aziji.
On će u naredne dve godine nositi dres najboljeg tajlandskog kluba Buriram Junajteda. Na taj način pridružiće se Goranu Čaušiću kao i Vukanu Savićeviću koji je takođe potpisao za Buriram.
Transfer je realizovao menadžer Željko Dekić.