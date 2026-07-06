Bio jedini predstavnik Srbije u Ligi 1, sada otišao na Tajland kod Vukana i Čaušića

Suočavao se Radaković sa povredama i malerima, ali je držao glavu iznad vode. Igrao je za Novaru, Spartu Prag, Vislu iz Krakova, Asatanu, Ankaragudžu, Sivaspor.

Vruhnac karijere doživeo j u 32. godini kada je potpisao ugovor sa francuskim Nantom.

Bio je prethodne takmičarske godine jedini Srbin u Ligi 1, ali posle ispadanja Kanarinaca postao je slobodan igrač. I odlučio se da karijeru nastavi u Aziji.

On će u naredne dve godine nositi dres najboljeg tajlandskog kluba Buriram Junajteda. Na taj način pridružiće se Goranu Čaušiću kao i Vukanu Savićeviću koji je takođe potpisao za Buriram.

Transfer je realizovao menadžer Željko Dekić.