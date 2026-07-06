Mekinro: Novaku se otvara put
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 11:23
Amerikanac smatra da je Novak favorit u četvrtfinalu protiv Ožea-Alijasima
Novak Đoković je uspešno okončao prvu nedelju takmičenja na 139. Vimbldonu, a mnogi veruju da mu se ukazuje lepa prilika da osvoji osmu titulu.
Naravno, pred njim su oni najteži izazovi počevši od utorka i meča četvrtfinala protiv Feliksa Ožea-Alijasima, sa kojim se do sada nije sastajao na travi.
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Džon Mekinro, bivši šampion Vimbldona, smatra da za sada sve ide kako Novak želi, iako je u nekim mečevima imao više posla nego inače.
"Sve što ga sada zanima je da pobedi. Nije ga briga kako, mada možda misli o tome koliko će se zadržati na terenu. Dobra stvar za njega je što je bitka Ožea-Alijasima i Davidoviča Fokine trajala dugo. Biće jasan favorit u narednom meču, potom ima nekoliko dana odmora. Sve mu se slaže na najbolji mogući način", smatra Mekinro.
(1,55) Đoković (2,60) Ože-Alijasim
I Džon je primetio da Novak nije bio preterano raspoložen, očigledno zbog toga što na terenu nije išlo sve kako je želeo.
"Nije mi delovao preterano srećno, barem nije bio tako uzbuđen nivoom igre kao što je bilo protiv Cicipasa. Ipak, kada mu je to trebalo, morao je da se potrudi, tada je pokazivao klasu i tako je i došao do sedam pobeda. Po meni, ishod ovog meča nikad nije dolazio u pitanje", dodao je Mekinro.
Nije ga zabrinulo ni to što je Novak bio na 2:5 u početnom setu i što se suočio sa dve set lopte za protivnika.
"Da je servirao za prvi set, a da nije uspeo da ga uzme, tada bih bio zabrinut. Sve je opet izvukao u taj-brejku. Izgledalo je da Safijulin ima neke briljantne momente, ali ne dovoljno njih da bi sve to iskoristio i poveo. Koliko puta je Novak gubio tako? Dva puta u karijeri, jednom? Istina je da je na Rolan Garosu imao vođstvo u setovima, pa je izgubio, ali kada je 2:0, to je obično gotovo", zaključio je Mekinro.
Britanac Greg Rusedski je posumnjao da Novaka pomalo muči rame i to što neki elementi igre nisu funkcionisali najbolje.
"Imao je savršen start. Poveo je i onda naglo popustio, izgubio je treći set, ali je dobio meč u četiri, gunđao je, žalio se. Dobio je opomenu zbog psovanja, udario lopticu besno u pano iza leđa, u pravcu kraljevskog boksa. To nije bio uobičajeni Đoković. Bilo je napeto, nervozno, ali je našao put do pobede i to je najvažnije. Sada mu treba odmor da bi odigrao dobro protiv Ožea-Alijasima, koji je posle polufinala u Parizu došao ovde do četvrtfinala. Tada ćemo videti gde je trenutno Novak. Zašto je tako loše raspoložen? I da li će opet pronaći rešenje? Pravu formu videćemo u narednom meču", rekao je Rusedski.
VIMBLDON
Ponedeljak
14.05: (1,25) De Minor (3,95) Koboli
15.50: (1,45) Dimitrov (2,75) Feri
17.20: (1,45) Fric (2,75) Bublik
17.50: (1,30) Zverev (3,50) Lehečka
Utorak
(1,55) Đoković (2,60) Ože-Alijasim
*** kvote su podložne promenama