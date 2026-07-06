Mekinro: Novaku se otvara put

Džon Mekinro, bivši šampion Vimbldona, smatra da za sada sve ide kako Novak želi, iako je u nekim mečevima imao više posla nego inače.

"Sve što ga sada zanima je da pobedi. Nije ga briga kako, mada možda misli o tome koliko će se zadržati na terenu. Dobra stvar za njega je što je bitka Ožea-Alijasima i Davidoviča Fokine trajala dugo. Biće jasan favorit u narednom meču, potom ima nekoliko dana odmora. Sve mu se slaže na najbolji mogući način", smatra Mekinro.

(1,55) Đoković (2,60) Ože-Alijasim

I Džon je primetio da Novak nije bio preterano raspoložen, očigledno zbog toga što na terenu nije išlo sve kako je želeo.

"Nije mi delovao preterano srećno, barem nije bio tako uzbuđen nivoom igre kao što je bilo protiv Cicipasa. Ipak, kada mu je to trebalo, morao je da se potrudi, tada je pokazivao klasu i tako je i došao do sedam pobeda. Po meni, ishod ovog meča nikad nije dolazio u pitanje", dodao je Mekinro.

Nije ga zabrinulo ni to što je Novak bio na 2:5 u početnom setu i što se suočio sa dve set lopte za protivnika.

"Da je servirao za prvi set, a da nije uspeo da ga uzme, tada bih bio zabrinut. Sve je opet izvukao u taj-brejku. Izgledalo je da Safijulin ima neke briljantne momente, ali ne dovoljno njih da bi sve to iskoristio i poveo. Koliko puta je Novak gubio tako? Dva puta u karijeri, jednom? Istina je da je na Rolan Garosu imao vođstvo u setovima, pa je izgubio, ali kada je 2:0, to je obično gotovo", zaključio je Mekinro.