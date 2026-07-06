Asvel od “mrtvaka“ do legitimnog kandidata za plej-of? U Lion stiže i Džoel Bolomboj

Prošle sezone svi su mislili da su mrtvi, da su pogrešili opkladivši se u evropski projekat NBA lige, spekulisalo se da se ove sezone neće ni takmičiti u Evoligi, da je projekat Tonija Parkera gotovo. Ovog leta, Asvel je jedan od najaktivnijih timova na tržištu i naredne sezone će po svemu sudeći biti ozbiljan kandidat za plej-ofa. Jer serija zvučnih potpisa izgleda će se nastaviti dolaskom dojučerašnjeg centra Crvene zvezde Džoela Bolomboja.

Ugovor iskusnog centra sa beogradskim crveno-belima svakako je istekao, pa je bio interesantan mnogim evroligašima. Međutim, prema saznanjima portala Eurohoops, Asvel je bio najkonkretniji. Ne prvi put ovog leta.