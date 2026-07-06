Asvel od “mrtvaka“ do legitimnog kandidata za plej-of? U Lion stiže i Džoel Bolomboj
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 11:15
Puni se tim Tonija Parkera
Prošle sezone svi su mislili da su mrtvi, da su pogrešili opkladivši se u evropski projekat NBA lige, spekulisalo se da se ove sezone neće ni takmičiti u Evoligi, da je projekat Tonija Parkera gotovo. Ovog leta, Asvel je jedan od najaktivnijih timova na tržištu i naredne sezone će po svemu sudeći biti ozbiljan kandidat za plej-ofa. Jer serija zvučnih potpisa izgleda će se nastaviti dolaskom dojučerašnjeg centra Crvene zvezde Džoela Bolomboja.
Ugovor iskusnog centra sa beogradskim crveno-belima svakako je istekao, pa je bio interesantan mnogim evroligašima. Međutim, prema saznanjima portala Eurohoops, Asvel je bio najkonkretniji. Ne prvi put ovog leta.
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Podsetimo, prethodno su Partizan Mozzart Betu ispred nosa uzeli Armonija Bruka i Petija Milsa – mada ovaj drugi tek treba da bude ozvaničen – da ne pričamo tek kakvu su konkurenciju savladali u jurišu na Silvena Fransiska, mada on još ima opciju da ode u NBA ligu. Već su promovisani i Nik Vajler Bab i Bot Gač. Sasvim solidna osnova za Parkerov tim, mada ekipa tek treba da bude kompletirana.
Bolomboj je tu odlično rešenje, mada mu prošla sezona, prva posle teške povrede, nije bila idealna – u proseku je u Evroligi beležio 5,5 poena uz 4,5 skokova.
Sada ostaje da vidimo kako će Zvezda da ga nadomesti. Njeni pomoćni treneri Đorđe Lazarević i Marko Boltić već su na Letnjoj NBA ligi u Las Vegasu gde će primatno tragati baš za igračem na poziciji pet. Trenutno tu imaju samo Ebuku Izundua.