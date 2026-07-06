Ognjen Lukić će čuvati Javorov gol

Nastavlja Javor sa renoviranjem igračkog kadra za sezonu u Mozzart Bet Prvoj ligi. Sada je došao red na novo lice na poziciji golmana.

U narednoj sezoni čuvar mreže Javora biće Ognjen Lukić, nekadašnji internacionalac u Francuskoj. Bio je Lukić otkrovenje kada se pojavio na golu kragujevačkog Radničkog u sezoni 2021/22, što mu je donelo transfer u Rems, vredan 450.000 evra.