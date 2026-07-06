Ognjen Lukić će čuvati Javorov gol
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Vreme čitanja: 3min | pon. 06.07.26. | 11:05
Nekadašnji golman Remsa stigao u Ivanjicu
Nastavlja Javor sa renoviranjem igračkog kadra za sezonu u Mozzart Bet Prvoj ligi. Sada je došao red na novo lice na poziciji golmana.
U narednoj sezoni čuvar mreže Javora biće Ognjen Lukić, nekadašnji internacionalac u Francuskoj. Bio je Lukić otkrovenje kada se pojavio na golu kragujevačkog Radničkog u sezoni 2021/22, što mu je donelo transfer u Rems, vredan 450.000 evra.
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Istina, kao mlad golman Ognjen Lukić je čuvao mrežu B tima francuskog kluba, a onda je rešio da se vrati u Srbiju. Bio je u Železničaru iz Pančeva, pa u Smederevu u prethodnih šest meseci, a danas je zvanično predstavljen u Javoru kao novo letnje pojačanje.
Lukić je stavio paraf na ugovor od dve i po godine sa klubom iz Ivanjice, sa kojim će se boriti za povratak u Mozzart Bet Superligu.