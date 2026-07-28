Bojkot ili treći najskuplji transfer u istoriji: PSŽ traži 170.000.000, Barkoli preti odstranjivanje
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 10:54
Izvori bliski aktulenom šampionu Evrope javljaju da su Parižani spremni čak i na radikalne mere, ali da igrača neće pustiti za manje od pomenute sume
Nevolje i potresi ne zaobilaze nikoga, pa čak ni one na samom vrhu. Dokaz da požar može da izbije i u najboljem mestu na svetu jeste situacija na Parku prinčeva. Dok u vitrinama Pari Sen Žermena sija trofej Lige šampiona, a navijači slave istorijske uspehe, iza zatvorenih vrata pariskog raja rasplamsao se tihi rat. Odluka Bredlija Barkole da odbije novi ugovor unela je nemir u tabor dvostrukog šampiona Evrope i pokazala da ni najsavršenija idila nije imuna na iznenadne lomove i teške odluke.
Pari Sen Žermen postavio je astronomsku cenu za svoju mladu zvezdu Bredlija Barkolu, onu koja bi mogla da dovede do trećeg najskupljeg transfera u istoriji (iza Nejmara od 222.000.000 i Kilijana Embapea od 180.000.000 evra). Svi zainteresovani klubovi moraće da izdvoje najmanje 170.000.000 evra ukoliko žele da potpišu 23-godišnjeg francuskog reprezentativca. Iako Barkola ima važeći ugovor sa Parižanima do leta 2028. godine, fudbaler je jasno stavio do znanja rukovodstvu da ne želi da produži saradnju, što je pokrenulo pravu lavinu reakcija na transfer tržištu i privuklo pažnju engleskih velikana.
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Uprava aktuelnog šampiona Evrope svoju visoku procenu temelji na nekoliko ključnih faktora, a pre svega na nedavnim rekordnim transferima u Premijer ligi, gde je Čelsi platio Morgana Rodžersa 136.870.000 evra, dok je Mančester Siti doveo Eliota Andersona za 135.700.000 evra. U Parizu smatraju da Barkola vredi i više od toga, imajući u vidu njegove godine, status standardnog reprezentativca Francuske i činjenicu da je bio jedan od ključnih igrača u osvajanju dve uzastopne titule Lige šampiona.
Dodatni pritisak na situaciju vrši i stav šefa stručnog štaba Luisa Enrikea. Poznat po beskompromisnom pristupu, disciplini i atmosferi u svlačionici, španski trener u timu želi isključivo igrače koji su potpuno posvećeni klubu. Iz izvora bliskih Pari Sen Žermenu poručuju da, ukoliko klub ne dobije traženih 170.000.000 evra, rukovodstvo neće popustiti, a Barkoli preti scenario u kom uopšte neće biti u konkurenciji za tim tokom predstojeće sezone.
Čitavu situaciju pomno prati Liverpul, koji je označio Barkolu kao apsolutni prioritet u letnjem prelaznom roku. Redsi u francuskom krilu vide idealnu zamenu za Mohameda Salaha, čijim je odlaskom ostala ogromna praznina u napadu. Dovođenje Barkole predstavljalo bi veliku potvrdnu poruku konkurenciji na samom početku ere novog šefa stručnog štaba Andonija Iraole. Ipak, pregovori neće biti jednostavni, pošto bi iznos od 170.000.000 evra ubedljivo oborio dosadašnji klupski rekord Liverpula od 150.000.000 evra, koliko je prošlog leta plaćeno Njukaslu za napadača Aleksandra Isaka.
Potreba Liverpula za pojačanjem u napadu dodatno je naglašena i povredom Iga Ekitikea, koji je van terena zbog povrede Ahilove tetive i neće se vraćati do sredine sezone. Pored Liverpula, interesovanje za Barkolu pokazao je i Arsenal, ali su Tobdžije u ovom trenutku primarno fokusirane na eventualni prelazak Vinisijusa Žuniora iz Real Madrida, što Liverpul stavlja u pol-poziciju za potpis francuskog asa.