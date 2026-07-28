Šansa karijere za Balšu Popovića: Počinje sezonu kao prvi golman Olimpijakosa

Otvorilo se Popoviću mnogo toga. Najbolji golman Grčke Konstantinos Colakis sprema se za put na Ostrvo gde bi trebalo da potpiše ugovor sa Hal Sitijem. Nameravaju u Olimpijakosu da dovedu još jednog čuvara mreže, zvučnog imena, ali ta operacije ne ide tako brzo. Dugo je prvi favorit bio Dominik Livaković, ali su se na Karaiskakiju odlučili da nekadašnjeg golmana Mančester Sitija Stefana Ortegu. On je prethodnu sezonu proveo u Notingem Forestu i trebalo bi da se u crveno-beli deo Atine preseli kao slobodan igrač. Očekuje se da on naredne sedmice stigne u Pirej, a do tada će Balša Popović imati šansu da se naemtne.

Grci pišu da je Popović ostavio odličan utisak na pripremama u Holandiji.

Branio je u porazima od Antverpena (0:3) i Ajaksa (0:1), ali je ostavio više nego dobar utisak.