Šansa karijere za Balšu Popovića: Počinje sezonu kao prvi golman Olimpijakosa
Vreme čitanja: 1min | uto. 28.07.26. | 10:57
Colakis blizu prelaska u Hal, u Pireju čekaju Stefana Ortegu
Naplatio je odličnu sezonu u Mozzart Bet Superligi Balša Popović odlaskom u Olimpijakos, u transferu vrednom 1,5 miliona evra. Za ljude iz Pireja stigao je kao pojačanje ispod radara, čovek koji je branio u OFK Beogradu.
Namanjena je Popoviću uloga drugog čuvara mreže, ali bi reprezentativac Crne Gore mogao na početku mandata u Olimpijakosu da dobije šansu karijere. Grčki mediji javljaju da bi Balša Popović trebalo da bude prvi golman velikana iz Grčke u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv NEC Najmehena.
Izabrane vesti
Otvorilo se Popoviću mnogo toga. Najbolji golman Grčke Konstantinos Colakis sprema se za put na Ostrvo gde bi trebalo da potpiše ugovor sa Hal Sitijem. Nameravaju u Olimpijakosu da dovedu još jednog čuvara mreže, zvučnog imena, ali ta operacije ne ide tako brzo. Dugo je prvi favorit bio Dominik Livaković, ali su se na Karaiskakiju odlučili da nekadašnjeg golmana Mančester Sitija Stefana Ortegu. On je prethodnu sezonu proveo u Notingem Forestu i trebalo bi da se u crveno-beli deo Atine preseli kao slobodan igrač. Očekuje se da on naredne sedmice stigne u Pirej, a do tada će Balša Popović imati šansu da se naemtne.
Grci pišu da je Popović ostavio odličan utisak na pripremama u Holandiji.
Branio je u porazima od Antverpena (0:3) i Ajaksa (0:1), ali je ostavio više nego dobar utisak.