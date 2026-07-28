Ako Kari hoće peti prsten, mora da odbije 137.000.000 dolara

Ipak, čuveni Brajan Vindhorst sa ESPN-a smatra da bi to bilo loše za Voriorse, odnosno njihove šanse za titulu. On smatra da bi za dve strane bilo najbolje da se dogovore da tek narednog leta potpišu nobi ugovor.

Posle sledeće sezone, ukoliko Kari ne bude potpisao produžetak ugovora, Golden Stejt bi u seleri kepu imao skoro 90.000.000 dolara sa kojima bi mogao ozbiljno da se pojača.

"Savetovao bih Voriorse da kažu Stefu Kariju da ne potpisuje novi ugovor, da postane slobodan agent narednog leta zajedno sa Drejmondom Grinom, oslobodili bi 90.000.000 dolara u seleri kepu i onda videli šta mogu da naprave u prelaznom roku", istakao je Vindhorst.

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Drejmond Grin je skoro podjednako važan za dinastiju Ratnika kao Kari. S tim da je on već pristao da uzme manje para da bi ekipa bila bolja. On je bio spreman na ozbiljno smanjenje plate kako bi uprava uspela da dovede Lebrona ili koga god. Sada se situacija promenila i Grin će potpusati ugovor po kom će zaraditi 28.000.000 dolara.

Vindhorst je dodao da bi bilo idealno da Grin potpiše jednogodišnji ugovor, pa će tako on, Kari i Džimi Batler biti slobodni agenti narednog leta. Naravno, mogli bi onda i da izgube sve igrače, ali deluje da tako imaju najveće šanse da još jednom sagrade šampionski roster oko Karija. Ili samo zvanično kaži to je to, dinastija je gotova.

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Pitati Karija da ne uzme 137.000.000 dolara je ozbiljan rizik. Uvek ima onih koji će reći ko ne rizikuje ne može ni da dobije i to je suštinski tako u ovoj situaciji. Ako Stef hoće mirno da privede karijeru kraju, da uživa u košarci još malo i onda kaže zbog, treba da potpiše ovaj ugovor.

Ukoliko bi da ode sa stilom, što da ne i sa Leri O'Brajan trofejom u rukama, morao bi da se odrekne velikog novca, kao što je to uradio Lebron Džejms ovog leta.