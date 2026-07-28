Železničar drugi put u mesec dana oborio rekord! Karikari otkupljen za 600.000 evra
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 10:43
Napadač iz Gane potpisao trogodišnji ugovor sa Pančevcima
Možda u revanšu protiv Brage završi ovogodišnju evropsku odiseju, ali Železničar ne želi da se time zadovolji. Svestan da će dosadašnje uspehe ponavljati samo ukoliko nastavi da pomera granice, tim iz Pančeva sve više ulaže u tim, ne bi li bio konkurentniji. Pre svega u domaćin, kasnije i međunarodnim okvirima.
Otud i vest da je Železničar još jednom oborio klupski rekord u visini obeštećenja izdvojenog za jednog igrača. Drugi put ovog meseca! Početkom jula doveo je Davida Ankea iz Đenove za pola miliona evra, danas ozvaničio ostanak/povratak Kvakua Karikarija, novog rekordera pančevačkog kluba, koji je potpisao trogodišnji ugovor.
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Za njegov otkup je, kako je Mozzart Sport i najavio u ponedeljak, Železničar platio 600.000 evra, što su iz tabora učesnika kvalifikacija za Ligu konferencije transparentno potvrdili na klupskom sajtu. Karikari je prošle sezone ostavio odličan utisak, na 28 utakmica postigao devet i namestio još dva gola, pa su iz Pančeva uradili sve što je u njihovoj moći ne bi li vratili u timu Radomira Kokovića. I uspeli su, na obostrano zadovoljstvo.
"Osećam se veoma dobro i srećan sam što sam se vratio u Pančevo. Ovo mesto je kao dom za mene, veoma sam srećan što sam ponovo tu. Igrao sam ovde i prošle sezone, sve u ovom klubu mi odgovara – trener, način igre… Zbog toga sam opet tu. Da dodatno unapredim sebe", istakao je Karikari, koji neće moći da se stavi na raspolaganje Kokoviću za revanš meč sa Bragom.
Ističe 24-godišnji napadač iz Gane da je Železničar u uvodnim utakmicama nove sezone izgledao još bolje nego tokom prošle.
"Železničar je veoma bitan u mojoj karijeri. Prošle sezone sam napredovao mnogo, nadam se da će to biti slučaj i u ovoj sezoni. Pa i još više. Želim da ovom timu donesem intenzitet, golove i da pomognem da se ponovo plasira u Evropu. Gledao sam mečeve u pripremama i protiv Brage. Ekipa je bila veoma dobra, još je bolja nego prošle sezone. Nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo velike rezultate zajedno", dodao je Karikari.