Železničar drugi put u mesec dana oborio rekord! Karikari otkupljen za 600.000 evra

Za njegov otkup je, kako je Mozzart Sport i najavio u ponedeljak, Železničar platio 600.000 evra, što su iz tabora učesnika kvalifikacija za Ligu konferencije transparentno potvrdili na klupskom sajtu. Karikari je prošle sezone ostavio odličan utisak, na 28 utakmica postigao devet i namestio još dva gola, pa su iz Pančeva uradili sve što je u njihovoj moći ne bi li vratili u timu Radomira Kokovića. I uspeli su, na obostrano zadovoljstvo.

"Osećam se veoma dobro i srećan sam što sam se vratio u Pančevo. Ovo mesto je kao dom za mene, veoma sam srećan što sam ponovo tu. Igrao sam ovde i prošle sezone, sve u ovom klubu mi odgovara – trener, način igre… Zbog toga sam opet tu. Da dodatno unapredim sebe", istakao je Karikari, koji neće moći da se stavi na raspolaganje Kokoviću za revanš meč sa Bragom.

Ističe 24-godišnji napadač iz Gane da je Železničar u uvodnim utakmicama nove sezone izgledao još bolje nego tokom prošle.

"Železničar je veoma bitan u mojoj karijeri. Prošle sezone sam napredovao mnogo, nadam se da će to biti slučaj i u ovoj sezoni. Pa i još više. Želim da ovom timu donesem intenzitet, golove i da pomognem da se ponovo plasira u Evropu. Gledao sam mečeve u pripremama i protiv Brage. Ekipa je bila veoma dobra, još je bolja nego prošle sezone. Nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo velike rezultate zajedno", dodao je Karikari.