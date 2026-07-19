Hoće li još jedan bivši fudbaler Zvezde kod Marka Nikolića? Kangva za 4.000.000 evra

Grci podsećaju da je Kangva centralni defanzivac, da mu je prirodna pozciija u timu “osmica”, ali da se snalazi i kao “desetka”, čak i kao desni vezni, te da se posebno istakao, kao najbolji igrač svog tima, u dvomeču kvalifikacija za Ligu konferencije prošle sezone upravo protiv AEK-a. Bio je to samo nagoveštaj sezone iz snova, u kojoj je Hapoel postao šampion Izraela, a Kangva – zvanično najbolji fudbaler lige.

Ukupno je za Haopel Ber Ševu odigrao 82 utakmice, postigao 28 golova i zabeležio 19 asistencija, dok je u Crvenoj zvezdi imao 12 golova i devet asistencija na 56 odigranih mečeva. Start na Marakani bio je bombastičan, ali je taj početni utisak postepeno slabio, pa je omaleni vezista najpre bio pozajmljen Kortrajku, a onda i prodat u Izrael. I tamo je eksplodirao.

Navodi se da bi Kangvina plata u Grčkoj iznosila 1.000.000 evra godišnje i da je on i te kako zaniteresovan za ovaj transfer, ali da su trenutno najveća prepreka obaveze koje Hapoel čekaju u kvalifikacijama za Ligu šampiona, već iduće sedmice protiv Vikingura

Ne bi bio prvi bivši fudbaler Crvene zvezde u sastavu Marka Nikolića. Luka Jović bio je jedan od ključnih faktora prošlosezonskih uspeha, a epizodnu ulogu imao je i povremeni reprezentativac Srbije Marko Grujić.