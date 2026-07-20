Železničar našao štopera kod prvaka Švedske

Doduše, Čuante je odigrao tek jedan minut protiv Radničkog iz Niša (2:1), ali mu je u biografiju već upisano da je igrao u srpskoj Superligi.

U razgovoru za klupski sajt Kamerunac je otkrio da je karijeru počeo kao napadač.

“Kada sam počeo da treniram fudbal igrao sam kao napadač. Vremenom sam prešao na poziciju štopera, zavoleo je i od tada nisam menjao mesto u timu. Sebe bih opisao kao agresivnog i brzog defanzivca koji igra sa mnogo strasti. Volim duele, ali isto tako uživam kada ekipa gradi napad od poslednje linije i kada imam loptu u nogama”, rekao je Čuante.

Trener Pančevaca Radomir Koković imaće, dakle, igrača više u kombinaciji za četvrtak i prvi meč sa Bragom u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

“Uzbuđen sam zbog te utakmice. To je veoma važan meč za ceo klub, za igrače i naše navijače. Očekujem da tribine budu pune i da nam navijači budu pravi 12. igrač. Njihova podrška može da nam donese dodatnu energiju kako bismo odigrali dobru utakmicu protiv Brage. Verujem u ovaj tim i jedva čekam da zajedno izađemo na teren”, poručio je Čuante.