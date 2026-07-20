Zvezda opet udara na korejsko tržište: Skautirani Li i Kim iz Kašime

Prema nezvaničnim informacijama Mozzart Sporta Crvena zvezda je ponovo udarila na korejsko tržište, odakle bi do kraja radne sedmice (ili posle gostovanja Larneu u Severnoj Irski), mogao da stigne centralni defanzivac sa jačom levom nogom. Zakopčani su na Marakani kada je reč o pojačanjima i ne žele da trče pred rudu dok se posao ne overi potpisom, ali u prethodnih mesec dana su u kancelarijama srpskog šampiona razmatrali štoperske opcije sa dalekog istoka. Rađeni su iscrpni skauting izveštaji o dvojici igrača koji imaju mnogo toga zajedničkog: standardni su reprezentativci Južne Koreje, i igraju levom nogom.

Prvi je Li Gi Hjuk, prvotimac korejskog Gangvona. Štoper rođen 2000. godine je kompletnu karijeru, bar za sada, proveo u rodnoj zemlji. Ranije je igrao za Suvon i Jeju Junajted. Ali imao je vrlo dobar razvojnu put, pošto je bio izbor bivšeg selektora Honga na Mundijalu u Americi. Li Gi Hjuk je odigrao mečeve protiv Češke, Meksika i Južne Afrike. Imao je maksimalnu minutažu na pomenutim utakmicama.

Pored Li Gi Hjuka na Marakani su radili iscrpne izveštaje o Tae Hjuonu Kimu. On je centralni defanzivac japanske Kašime, debitovao je za reprezntaciju Južne Koreje jula prošle godine u pobedi nad Hong Kongom. I on je bio učesnik Mundijala u Americi, ali je tokom grupne faze bio alternativa Li Gi Hjuku. Nije odigrao ni minut u grupnoj fazi.

Na Marakani su trenutno fokusirani na sutrašnji duel sa Larneom, koji može da ih približi evropskom proleću. Ali sve ukazuje da će za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona Crvena zvezda dobiti novog centralnog defanzivca. Trener Dejan Stanković trenutno se oslanja na Veljkovića, Erakovića, i Teba Učenu. Brazilac Rodrigao je otpisan.