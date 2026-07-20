Već se zna šest učesnika narednog Mundijala

Naredno prvenstvo će biti istorijsko zbog činjenice da će se igrati na tri kontinenta. FIFA nastavlja da prevazilazi samu sebe sa čudnim idejama. Mundijal će početi 8. juna 2030. godine i prve tri utakmice će se igrati u Argentini, Urugvaju i Paragvaju. I samim tim te tri selekcije su se automatski plasirale na Svetsko prvenstvo.

A, onda se takmičenje seli u Evropu i Afriku. Ostatak turnira će se igrati u Španiji, Portugaliji i Maroku. Te su se i te tri reprezentacije automatski kvalifikovale na Svetsko prvenstvo.

Dakle, od 48 mesta za zemlje učesnice, šest je već zauzeto. Mada, Đani Infantino ne prestaje da gura ideju da se broj reprezentacija poveća na 64. Nije baš da nema veze ni sa kontinegentom glasova koje bi time pridobio za neke naredne izbore za predsednika FIFA, ali to je sada neka druga priča.

Finale sledećeg Mundijala zakazano je za 21. jul.