Zvezda promovisala gostujući dres: Plava boja i crvena šara

Bili su najpoznatiji svetski brendovi tehnički sponzori Crvene zvezde, ali deluje da je retko koja kompanija ostavila takav trag u Ljutice Bogdana kao Makron. Italijanski proizvođač opreme se prema Crvenoj zvezdi ophodi kao prema eksluzivcu, i retko greši kada je u pitanju dizajn.

Dobro, reći će neko da o ukusima ne treba raspravljati, ali da je Makron pomerio granice – jeste. Možda ne toliko kada je u pitanju osnovna crveno-bela garnitura, koliko kada je reč o gostujućem dresu Crvene zvezde za narodnu sezonu. Šaljivi bi rekli: „U njemu može da se izađe u grad“.