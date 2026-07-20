Zvezda promovisala gostujući dres: Plava boja i crvena šara
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Vreme čitanja: 3min | pon. 20.07.26. | 10:40
Deluje da je Makron opet pogodio
Bili su najpoznatiji svetski brendovi tehnički sponzori Crvene zvezde, ali deluje da je retko koja kompanija ostavila takav trag u Ljutice Bogdana kao Makron. Italijanski proizvođač opreme se prema Crvenoj zvezdi ophodi kao prema eksluzivcu, i retko greši kada je u pitanju dizajn.
Dobro, reći će neko da o ukusima ne treba raspravljati, ali da je Makron pomerio granice – jeste. Možda ne toliko kada je u pitanju osnovna crveno-bela garnitura, koliko kada je reč o gostujućem dresu Crvene zvezde za narodnu sezonu. Šaljivi bi rekli: „U njemu može da se izađe u grad“.
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Zadržana je teget boja, kao prethodnih sezona. Ali u nešto svetlijoj varijanti. Uz to dominiraju vertikalne šare.
„Izabranici Dejana Stankovića će imati priliku da novi gostujući dres prvi put obukuna meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, kada će se sastati sa Larneom u utorak od 21 čas“, stoji u kratkom saopštenju Crvene zvezde.