Kladio bih se na Klivlend: Poznati NBA analitičar zna gde će Kralj

S toga, poznati NBA analitičar Bil Simons veruje da će Lebron otići kući, odnosno u Klivlend.

„Gde god to bilo, mislim da će to biti Klivlend. I dalje bih se kladio na Klivlend. Mislim da će se to dogoditi. Smatram da samo pokušavaju da shvate kako da ga zapravo dovedu u tim, a da mu ne daju baš minimalan ugovor. Bilo da trejduju nekoga ili nešto slično.“

04.00: (1,30) Golden Stejt Ž (15,0) Vašington Ž (4,00)

Ideja o Džejmsovom povratku kući u Klivlend smatra se najizglednijim scenariom među timovima koji se bore za potpis četvorostrukog MVP-ja. Većina smatra da bi Lebronovo drugo vraćanje u Ohajo bilo savršen završetak karijere.

Nedavno je Džejms Harden javno pozvao Džejmsa da potpiše za Kavalirse. Prva zvezda Kavalirsa, Donovan Mičel, poslao je sličnu poruku, pozivajući Džejmsa da se vrati kući. Prema poslednjim glasinama, dovođenje Džejmsa moglo bi da natera Kavalirse da razmisle o trejdovanju Maksa Štrusa i Denisa Šredera, kako bi ikoni franšize obezbedili ugovor veći od veteranskog minimalca.

Tokom ove nedelje, a možda već i danas, bi Lebron trebalo da kaže za koga potpisuje.