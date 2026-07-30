Blamaža 17 puta skupljih Turaka u Turkuu, Steaua nije platila na mostu i zato je uništena na ćupriji
Vreme čitanja: 4min | čet. 30.07.26. | 20:11
Dva velika iznenađenja u kvalifikacijama za Ligu konferencija, pljuštaće packe u Istanbulu i Bukureštu
Letnje fudbalske kvalifikacije su ono specifično doba godine kada se logika potpuno povlači pred magijom autsajdera, vreme kada navijači protrljaju oči jer samo što ne počnu da padaju pečene ševe sa neba. Da je u ovim vrelim julskim danima sve apsolutno moguće, savršeno je pokazao dvomeč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, u kom je finski Inter Turku šokirao i srušio istanbulski Bašakšehir ukupnim rezultatom 3:1, a u revanš utakmici 2:0.
Golovima Jasea Tuominena u 18. i Klintona Jefte u 47. minutu, na terenu je ispisana čista sportska senzacija u kojoj je finski tim, sačinjen od čak 17,56 puta jeftinijeg igračkog kadra (4.800.000 evra naspram 84.300.000 evra), u potpunosti nadigrao i eliminisao favorizovane Turke. Milionski budžeti i zvučna imena ponovo su pali pred motivisanim i srčanim autsajderom, dokazavši po ko zna koji put da na letnjoj pijaci evropskog fudbala papir ne dobija utakmice.
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Osramotio se Nuri Šahin na prve dve utakmice u sezoni i zato bivšem igraču Borusije Dortmund, Real Madrida, Liverpula... Ne gine ekspresan otkaz na mesto trenera Bašakšehira. Inter Turku je senzacionalnom pobedom izborio plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija gde će se sastati sa dugogodišnjim jedinim lihtenštajnskim predstavnikom na međunarodnoj sceni Vaduzom. Inače, aktuelnom vicešampionu Finske je ovo prvi put u istoriji kluba da je uspeo da prođe dve prepreke u evropskim kvalifikacijama, pošto je pre Bašakšehira Inter Turku izbacio i Sarajevo.
Još jedno veliko iznenađenje viđeno je ovog popodneva. Letonska Auda izbacila je Steuuu ukupnim rezultatom 7:3, a u revanš utakmici 4:1. Kao da je neka nevidljiva ruka pravde stigla rumunskog velikana, budući da je FCSB prethodne sezone osvojio tek sedmo mesto na tabeli u rumunskom prvenstvu, igrao je plej-aut, a ne plej-of domaćeg prvenstva, ali je prema tamošnjim propozicijama kao prvoplasirani tim plej-auta otišao u baraž za plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija protiv četvrtoplasiranog tima iz plej-ofa, a to je bio Rapid iz Bukurešta, gde je Steaua pobedila i izborila Evropu.
Ipak, tad nije FCSB platio na mostu, ali je zato u dvomeču protiv letonske Aude uništen sa čak 7:3 u ukupnom skorun i eliminisan već u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. A, podsetimo, prethodne dve sezone je Steaua igrala u Ligi Evrope. Pretprošle sezone je stigla čak do osmine finala, dok je prošle sezone ispala u ligaškoj fazi. Što se Aude tiče, ona će se u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija sastati sa pobednikom dvomeča Aluminij - Dinamo Tirana (u prvoj utakmici bilo 1:1).
LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)
Utorak
Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0
FK Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2
CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0
Drita - Florijana 1:1 (0:1), posle produžetaka 2:1, prvi meč: 1:1
Sreda
Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1
Kopenhagen - Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3
Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1
Četvrtak
Tobol - Panevežis 3:2 penalima (1:1, 1:1), prvi meč 1:1
Atletik Eskaldes - Vaduz 0:2 (0:1), prvi meč 0:4
Auda - FCSB 4:1 (1:0), prvi meč 3:2
Ilves - Stjarnan 5:4 penalima (2:1, 0:0), prvi meč 0:1
Pjunik - Debrecin 0:0 (0:0), prvi meč 0:1
Jablonec - Varaždin 2:0 (1:0), prvi meč 2:3
Nome Kalju - Šelburn 2:1 (0:1), prvi meč 5:2
Inter Turku - Bašakšehir 2:0 (1:0), prvi meč 1:1
Noa - Zimbru 2:1 (1:0), prvi meč 1:1
Zira - Paide 1:1 (1:0), prvi meč 0:1
Levadija - Geteborg 0:1 (0:0), posle produžetaka 1:3, prvi meč 2:1
Đer - Atert Bisen 1:1 (0:1) - prvi meč 6:2
Bran - Univerzitatea Kluž 3:1 (2:1) - prvi meč 2:2
Toršavn - Madervel 0:3 (0:2) - prvi meč 0:2
Nordsjiland - GAIS 6:0 (3:0) - prvi meč 0:1
Petrokub Hinčešti - Borac Banjaluka 3:3 (2:0) - prvi meč 0:3
Velež - Dunajska Streda 0:3 (0:2), prvi meč - 0:1
Žalgiris - Dinamo Tbilisi 7:2 (1:1)- prvi meč 0:3
Dinamo Minsk - Nefči 0:1 (0:1) - prvi meč 4:2
Beitar - AEK Larnaka 1:2 (1:1) (U TOKU) prvi meč - 1:0
Deri Siti - Rijeka 0:1 (0:1) (U TOKU) prvi meč 0:1
Valeta - Rakov 0:3 (0:2) (U TOKU) prvi meč - 1:3
Nju Sejnts - Flora 0:0 (U TOKU) - prvi meč 0:1
20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1
20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2
20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2
20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2
20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4
20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4
20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1
20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1
20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0
20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0) - 0:1
20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0
20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2
20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1
20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0
20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5
21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1
21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) - 0:3
21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2
21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0
*** kvote su podložne promenama