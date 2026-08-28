Hteli Enema, uzeli najboljeg strelca Poljske za 10.700.000! Pao rekord Vanje Milinkovića Savića

Kao tinejdžera Mančester junajted je kupio Vanju Milinkovića Savića od Vojvodine za 1.750.000 evra. Stigao je na Old Traford, ali za ostrvskog velikana u zvaničnoj utakmici nije debitovao. Išao je na pozajmicu u Novi Sad i kroz dogovoren je razlaz sa srpskim golmanom. Otišao je u Lehiju kao slobodan igrač i sve do danas bio rekorder.

Poljski klub je kroz godinu i po dana prodao Torinu za 2.600.000 evra, do transfera je došlo u leto 2017. i sve do ovog avgusta bio je najveća prodaja Lehije. Ali, više neće biti…