Hteli Enema, uzeli najboljeg strelca Poljske za 10.700.000! Pao rekord Vanje Milinkovića Savića
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 20:20
Lehija prodala Tomaša Bobčeka, ide u Frozinone i biće dupli rekorder, a kompletna operacija može da naraste za još 3.000.000 evra
Kao tinejdžera Mančester junajted je kupio Vanju Milinkovića Savića od Vojvodine za 1.750.000 evra. Stigao je na Old Traford, ali za ostrvskog velikana u zvaničnoj utakmici nije debitovao. Išao je na pozajmicu u Novi Sad i kroz dogovoren je razlaz sa srpskim golmanom. Otišao je u Lehiju kao slobodan igrač i sve do danas bio rekorder.
Poljski klub je kroz godinu i po dana prodao Torinu za 2.600.000 evra, do transfera je došlo u leto 2017. i sve do ovog avgusta bio je najveća prodaja Lehije. Ali, više neće biti…
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Debelo je premašen dosadašnji rekord Vanje Milinkovića Savića koji je bio na snazi punu deceniju. Lehija je pre tri leta iz Ružomberoka dovela Tomaša Bobčeka za skromnih 600.000 evra i u Gdanjsku je eksplodirao. Imao je neverovatno prethodnu sezonu, dao je 20 golova na 30 utakmica u Ekstraklasi! Nemilosrdno je tresao mreže i to Frozinoneu nije promaklo.
Bacio se na posao, krenuo je u akciju. Isprav je italijanski klub hteo Džeja Enema, koji će u transferu vrednom 4.000.000 fiksno i potencijalno još 1.500.000 evra kroz bonuse, završiti u Bolonji. Vremenom su utihnule priče, a Frozinone je minulih dana radio na angažovanju slovačkog centarfora i pošteno se isprsio.
Lehija je prodala Tomaša Bobčeka za 10.700.000 evra. Ne samo da je najveći izlazni transfer Poljaka, nego je i najveći ulazni Italijana. Nikada u istoriji Frozinone nije toliko dao za nekog igrača, do danas je najviše kesu odrešio i iz nje zahvatio za Romana Šmida, koga je platio 8.500.000 ovog leta. Pomerio je granicu, počeo nešto više da bude izdašniji…
I tek bi mogao da bude, ako se Slovak pokaže na Apeninskom poluostrvu, jer Lehija je ugovorila i određene bonuse. Kompletna operacija može naraste za 3.000.000. Imaće velika očekivanja od duplog rekordera.