Zvanično: Birmančević kapitalac Fradija, ugovor na tri plus jednu godinu

Nekadašnji đak Partizanov škole je imao još deset meseci ugovora sa Spartom, ali nije bilo razgovora oko eventualnog produžetka saradnje, pa Fradi nije morao da se dodatno finansijski isprsi i napravio je odličan posao. Još uvek nije poznato koliko je novca vicešampion Mađarske morao da izdvoji, ali je svakako manja od očekivane. Na sve to, Veljko ima 28 godina i ulazi u najbolje godine karijere. Ima iskustvo igranja u Ligi šampiona i Ligi Evrope gde je bio crlo zapažen u sezoni 2023/24. Na devet utakmica je postigao četiri gola i upisao asistenciju u dresu Sparte.

Nešto ranije ovog leta, spominjalo se interesovanje Panatinaikosa, ali dalje od toga nije otišlo. Veljko je imao slab period u Hetafeu gde je odigrao samo 138 minuta u La Ligi. Hose Bordalas ga nije imao u zamislima i srpski reprezentativac je izgubio formu.

Birmančević iza sebe ima učinak od 109 mečeva u dresu Sparte na kojima je postigao 37 golova i podelio 21 asistenciju. Posebno je bio impresivan u sezoni 2023/24. kad je na 48 mečeva u svim takmičenjima i postigao 22 gola uz 13 asistencija. Kasnije je ušao u sukob sa trenerom Brajanom Priskeom i trenirao je odvojeno od ekipe. Vreme je za novi početak. Ovog puta u Budimpešti.