Marokanski vunderkind bljuje vatru u Španiji: Het-trik za 21 minut i prvenac Rasinga (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | pet. 28.08.26. | 21:09
Jasir Zabiri doneo prvu pobedu klubu iz Santandera od povratka u Primeru
Na poslednjem Mundijalu su Marokanci ispali u četvrtfinalu, na onom pre toga u Kataru bili su četvrti. Imaju talentovanu generaciju, a zemlju će tek u budućnosti zapljusnuti talas talentovanih fudbalera. Jedan bi vrlo brzo mogao da dobija minute u seniorskoj reprezentaciji i da postane faktor u evropskom fudbalu.
Jasir Zabiri insistirao je pre prošlog oktobra da ide na Mundijalito, poručio je treneru Famalikaa da će se vratiti kao svetski prvak i najbokji strelac. I, šta se desilo? To je i bio! Kruna na glavi mladih Marokanaca, a u njegovim rukama trofej koji dobija „prva puška“. Odlučio je finale sa dva pogotka, prešao u međuvremenu u Ren, a u francuskom klubu su ga tokom leta poslali u Rasing da se kali. Danas je prvi put bio starter, postigao je het-trik za poluvreme i bacio Elće na pleća – 3:2 (3:0).
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Vratio se Rasing Santander u Primeru posle dosta teških godina i ovaj dan će svi u klubu pamtiti. Zanavek će ostati zapisano da mu je Jasir Zabiri doneo prvenac po povratku tako što je goste na Sardineru vezao u čvor za 21 minut. Toliko mu je bilo potrebno da spakuje het-trik.
Marokanski vunderkind počeo je da bljuje vatru u Španiji. Dobio je minute na kašičicu na premijeri protiv Viljareala, za nijansu više njih na gostovanju Hetafeu, a danas ga je Hose Alverto Lopes prvi put uvrstio u startnu postavu i u prvom poluvremenu je bio nezaustavljiv. Imao je i malo sreće…
Jer, kod prvog gola veoma loše je reagovao golman Elćea, napravio je kardinalnu, nedopustivu grešku. Poigravao se i – platio. Oteo mu je loptu Jasir Zabiri, da bi kod drugog iskoristio dobru loptu iz dubine, a kod trećeg je probušio argentinskog čuvara mreže Matijasa Ditura. Gosti u prvom poluvremenu nisu znali šta ih je snašlo.
Jasir Zabiri postao je četvrti Marokanac koji je upisao het-trik u Primeri. Pre njega su uspeli to da urade Jusef En Nesiri, Jusef El Arabi i Munir El Hamdaui. I činilo se da će njegovi pogoci biti više nego dovoljni, međutim, povampirili su se gosti u drugom poluvremenu, Buba Sangare i Fer Nino su za minut učinili da se strepnja uvuče u svaki kutak Sardinera...
Ipak, ne i da na kraju dana lica domaćih navijača budu smrknuta.