Marokanski vunderkind bljuje vatru u Španiji: Het-trik za 21 minut i prvenac Rasinga (VIDEO)

Na poslednjem Mundijalu su Marokanci ispali u četvrtfinalu, na onom pre toga u Kataru bili su četvrti. Imaju talentovanu generaciju, a zemlju će tek u budućnosti zapljusnuti talas talentovanih fudbalera. Jedan bi vrlo brzo mogao da dobija minute u seniorskoj reprezentaciji i da postane faktor u evropskom fudbalu.

Jasir Zabiri insistirao je pre prošlog oktobra da ide na Mundijalito, poručio je treneru Famalikaa da će se vratiti kao svetski prvak i najbokji strelac. I, šta se desilo? To je i bio! Kruna na glavi mladih Marokanaca, a u njegovim rukama trofej koji dobija „prva puška“. Odlučio je finale sa dva pogotka, prešao u međuvremenu u Ren, a u francuskom klubu su ga tokom leta poslali u Rasing da se kali. Danas je prvi put bio starter, postigao je het-trik za poluvreme i bacio Elće na pleća – 3:2 (3:0).