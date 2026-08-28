Džabe razigrani Nik Kalates, kada Grčka tone: Ukrajinci bolji od Helena u Rigi

Grčka tone i ne zaustavlja se, tako u najkraćim crtama može da se opiše ono što rade Heleni u kvalifikacijama za Mundobasket. Izabranici Vasilisa Spanulisa upisali su dva izuzetno teška poraza od Rumunije, čime su sebi zagorčali život u drugoj fazi kvalifikacija, ali umesto da ih trgnu neuspesi od ekipa koje su po renomeu daleko ispod onoga što su Grci, situacija je postala još gora.

Heleni su, jednostavno, morali da savladaju Ukrajinu na neutralnom terenu u Rigi, a oni su potpuno posrnuli i upisali treći uzastopni poraz u kvalifikacijama. Ukrajina ne samo da je slavila - 82:76 protiv renomiranog rivala, već se nalazi u jako dobroj situaciji pred nastavak kvalifikacija, dok je Grčka sada u situaciji iz koje je pitanje kako će se izvući.