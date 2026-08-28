Džabe razigrani Nik Kalates, kada Grčka tone: Ukrajinci bolji od Helena u Rigi
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 20:08
Treći uzastopni poraz za četu Vasilisa Spanulisa
Grčka tone i ne zaustavlja se, tako u najkraćim crtama može da se opiše ono što rade Heleni u kvalifikacijama za Mundobasket. Izabranici Vasilisa Spanulisa upisali su dva izuzetno teška poraza od Rumunije, čime su sebi zagorčali život u drugoj fazi kvalifikacija, ali umesto da ih trgnu neuspesi od ekipa koje su po renomeu daleko ispod onoga što su Grci, situacija je postala još gora.
Heleni su, jednostavno, morali da savladaju Ukrajinu na neutralnom terenu u Rigi, a oni su potpuno posrnuli i upisali treći uzastopni poraz u kvalifikacijama. Ukrajina ne samo da je slavila - 82:76 protiv renomiranog rivala, već se nalazi u jako dobroj situaciji pred nastavak kvalifikacija, dok je Grčka sada u situaciji iz koje je pitanje kako će se izvući.
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Nema Janisa Adetokunba, ali to nije opravdanje za Grke, jer su svakako na papiru kvalitetniji od onoga što Ukrajina nudi. U nacionalni tim je vraćen Nik Kalates, ali ni to nije pomoglo. Jeste nekadašnji plej Partizan Mozzart Beta bio najbolji pojedinac na parketu, igrao kao da je u cvetu mladosti, ali džabe. Kasno mu se priključio Tajler Dorsi i njih dvojica su doveli Grčku na rub preokreta, ali nije pomoglo. Džabe gostima Kalatisovih 17 poena i osam asistencija, kao i Dorsij koji je brojao do 16, kada je Ukrajina nanela poraz od kojeg je pitanje kako će se Grci oporaviti.
Najzaslužniji za pobedu Ukrajine bio je Oleksandar Kovilar. Član Budućnosti je postigao 18 poena, uz šest skokova i četiri asistencije, a pratio ga je novajlija Reala Maks Šugla sa 14 poena.
Zapravo, Grci su u nekim situacijama delovali kao tim koji može da preokrene, ali bi Ukrajina svaki put pronalazila način kako da odbije nalet i očuva plus u odnosu na Spanulisovu ekipu. Domaćin je zadržao prisebnost i u finišu meča, kada su Grci bili najbliži preokretu i na kraju upisali možda i najznačajniju pobedu u ovim kvalifikacijama.
KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - DRUGA FAZA
Petak:
Gruzija - Crna Gora 101:74
/Šengelija 24 - Ferel 12/
Ukrajina - Grčka 82:76
/Kovilar 18 - Kalates 17/
Turska - Litvanija u toku
Bosna i Hercegovina - Italija u toku
Srbija - Island u toku
21.00: (1,10) Španija (23,0) Portugalija (7,50)