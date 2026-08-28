Liverpul neće zaokružiti priču, dobiće pola paketa iz Pariza: Vila krade Embajea za 55.000.000 evra

Dugo se Liverpul motao oko Bredlija Barkole, opipavao je puls Pari Sen Žermenu i gledao kako da spusti cenu sa astronomskih 170.000.000 evra na iole prihvatljiviju. U tom vrzmanju i pregovaranju sa osvajačem Lige šampiona sinula mu je ideja – zašto samo njega da uzmemo, zašto ne i Ibrahima Embajea?

Osmislili su na Enfildu da ispregovaraju dolazak obojice i bili su na dobrom putu. Bredli Barkola ugovoren je za 140.000.000 evra, međutim, Redsi će dobiti samo pola paketa. Pojavio se skretničar i umesto na već viđenu adresu Ibrahima Embajea (18) je usmerio na Vila park.