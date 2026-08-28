Liverpul neće zaokružiti priču, dobiće pola paketa iz Pariza: Vila krade Embajea za 55.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 19:40
Kad već nema ništa od Rafaela Leaa, na Vila parku se počastili krilom aktuelnog prvaka Starog kontinenta
Dugo se Liverpul motao oko Bredlija Barkole, opipavao je puls Pari Sen Žermenu i gledao kako da spusti cenu sa astronomskih 170.000.000 evra na iole prihvatljiviju. U tom vrzmanju i pregovaranju sa osvajačem Lige šampiona sinula mu je ideja – zašto samo njega da uzmemo, zašto ne i Ibrahima Embajea?
Osmislili su na Enfildu da ispregovaraju dolazak obojice i bili su na dobrom putu. Bredli Barkola ugovoren je za 140.000.000 evra, međutim, Redsi će dobiti samo pola paketa. Pojavio se skretničar i umesto na već viđenu adresu Ibrahima Embajea (18) je usmerio na Vila park.
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Liverpul neće zaokružiti priču sa tandemom iz Pariza i neće im krivac biti isključivo Aston Vila, nego i Galatasaraj. O čemu se radi? Klub iz Birmingema merkao je krilo Milana, bilo mu je prva opcija, ali Portugalac će kod Leroja Sanea i Viktora Osimena, a ne kod Džona Mekgina i Leona Gorecke. Sve je već utanačeno: na San Siro će stići 43.000.000 evra, možda i 2.000.000 evra kroz bonuse, a sačuvano je i 20 odsto od iduće prodaje.
Bio bi Rafael Leao nešto jeftinija varijanta za Aston Vilu ukoliko bi se gledao isključivo novac utrošen za obeštećenje, pošto će za Ibrahima Embajea više morati da izdvoji 55.000.000 evra.
To je cena oko koje su se pogodili Pari Sen Žermen i Aston Vila. Vest je lansirao David Ornstajn sa Atletika. U narednim danima reprezentativac Senegala krenuće put Ostrva na lekarske preglede i biće deveto pojačanje Unaja Emerija. Leona Goresku, Alehandra Garnaća i Arona van Bisaku dovela je bez da je platila obeštećenje, a na Johana Manzambija, Žoaa Gomesa, Zajona Suzukija, Matea Ruđerija i Modua Kebu Sisea utrošila je 160.000.000 evra. Ali, u ozbiljnom je plusu…
Jer, samo tokom leta prodavala je za bezmalo 300.000.000 evra!
Otići će i Pari Sen Žermen u zeleno, ozbiljnije zeleno od ova 2.000.000 evra. I to drastično, pošto će do kraja pijace prodati Bredlija Barkolu i Ibrahima Embajea. Obojica su učestvovala u osvajanju obe Lige šampiona, a momak koji je prošao sve mlađe kategorije Francuske i odabrao da na seniorskom nivou predstavlja Senegal je fudbalski prohodao na Parku prinčeva i ulaganje u njega bio je i te kako dobar potez pariskog kluba.