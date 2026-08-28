Srbin bi da igra još malo: Gudelj potpisuje za Hetafe i juri mesto u "klubu 200"
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 19:52
Reprezentativac Srbije dolazi u ekipu Hosea Bordalasa dan pošto su eliminisali Partizan u kvalifikacijama za Ligu konferencije
Sedam godina je Nemanja Gudelj proveo u dresu Sevilje i postao kapiten ekipe. Želeo je da ostane još makar godinu dana, ali su u klubu iz Andaluzije smatrali da je vreme da svako krene na svoju stranu i zato mu nisu produžili ugovor. Uprkos tome što polako ulazi u godine (34), reprezentativac Srbije je tražena roba i želi da igrao još malo fudbala. Samo dan pošto su eliminisali Partizan u plej-ofu za Ligu konferencije, klub iz predgrađa Madrida je dogovorio saradnju upravo sa Nemanjom Gudeljem.
Očekuje se da iskusni vezista obavi lekarske preglede i potpiše ugovor. Ako bude uspeo da se izbori za mesto startera, Gudelj će imati priliku da uđe u "klub 200", odnosno, među srpske igrače koji su odigrali 200 i više utakmica u Primeri. Među njima se nalaze Slaviša Jokanović (208), Darko Brašanac (211), Veljko Paunović (213), Nemanja Maksimović (222), Marko Dmitrović (235), Savo Milošević (241) i Darko Kovačević (261). Gudelj je trenutno na brojci od 196 mečeva u Primeri. Jedini čovek koga će teško neko stići je Miroslav Đukić (368).
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Elem, Nemanja je imao mnogo ponuda ovog leta. U jednom trenutku je bio u ozbiljnoj priči sa Udinezeom. klub iz Udina je nudio ugovor na jednu, plus jednu godinu, ali do konačnog dogovora nije došlo. Kasnije se u priču umešala Malaga, ali su problem predstavljali preveliki finansijski zahtevi srpskog fudbalera (tražio platu od 2.400.000 evra). Čak se pominjala mogućnost da završi u Segundi pošto ga je tražio Kadiz i da je Srbin bio blizu da prihvati ponudu.
Postojala je opcija Antverpena (želeo ga Mark Overmars sa kojim je sarađivao u Ajaksu), čak i MLS-a (San Hoze), ali izgleda da je Pirinejsko poluostrvo suđeno nekadašnjem igraču Sportinga i Ajaksa. Ako imamo u vidu da je Hose Bordalas na konferenciji pred meč sa Partizanom u Humskoj rekao da gaji veliku ljubav prema srpskim igračima, onda bi Gudelj trebalo da ima sličnu ulogu kao što je imao Nemanja Maksimović - da bude jedan od glavnih igrača na sredini terena.