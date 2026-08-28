Srbin bi da igra još malo: Gudelj potpisuje za Hetafe i juri mesto u "klubu 200"

Sedam godina je Nemanja Gudelj proveo u dresu Sevilje i postao kapiten ekipe. Želeo je da ostane još makar godinu dana, ali su u klubu iz Andaluzije smatrali da je vreme da svako krene na svoju stranu i zato mu nisu produžili ugovor. Uprkos tome što polako ulazi u godine (34), reprezentativac Srbije je tražena roba i želi da igrao još malo fudbala. Samo dan pošto su eliminisali Partizan u plej-ofu za Ligu konferencije, klub iz predgrađa Madrida je dogovorio saradnju upravo sa Nemanjom Gudeljem.

Očekuje se da iskusni vezista obavi lekarske preglede i potpiše ugovor. Ako bude uspeo da se izbori za mesto startera, Gudelj će imati priliku da uđe u "klub 200", odnosno, među srpske igrače koji su odigrali 200 i više utakmica u Primeri. Među njima se nalaze Slaviša Jokanović (208), Darko Brašanac (211), Veljko Paunović (213), Nemanja Maksimović (222), Marko Dmitrović (235), Savo Milošević (241) i Darko Kovačević (261). Gudelj je trenutno na brojci od 196 mečeva u Primeri. Jedini čovek koga će teško neko stići je Miroslav Đukić (368).