Hvan stiže kod Fariolija: Plata veća nego u Zvezdi
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 19:15
Korejski vezista blizu potpisa za Porto
Potajno su se nadali navijači Crvene zvezde da bi In Bom Hvan, nakon neuspešne sage u Fajenordu, mogao da se vrati u Beograd. Ali povratak jednog od najboljih stranaca u istoriji crveno-belog tima, nije bio realan. A Bola javlja da je Hvan na pragu dolaska u Porto, odnosno da su pregovori dva kluba u završnoj fazi.
Pre nešto manje od dve godine Hvan je doneo šampionu Srbije 7.000.000 evra, a još nije poznato koliko će obeštećenje morati da plati Porto. Međutim, ugledni portugalski medij došao je do saznanja o plati koja čeka korejskog vezistu na Dragau. Reprezentativac Južne Koreje prihodovaće 3.000.000 evra neto, odnosno oko 1.500.000 na bruto nivou.
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Hvan je tokom boravka u Zvezdi na godišnjem nivou zarađivao oko 1.100.000 evra, a Zvezda mu je dan nakon revanša sa Bode Glimtom i plasmana u grupnu fazu Lige šampiona, srpski velikan ponudio je Hvanu novi ugovor, platu od 1.700.000 evra godišnje, ali je tada već bilo jasno da će majstor iz Dažona karijeru nastaviti u Ajaksu ili Fajenordu. Završio je u Roterdamu.
Frančesko Farioli će uskoro dobiti fudbalera kojeg su posle prve utakmice na Mundijalu i pobede nad Češkom koju je obeležio golom i asistencijom, na društvenim mrežama nazvali azijskim Vitinjom, aludirajući na izuzetno sličan stil igre po kojem je poznat portugalski as.
Možda bi Hvan ostavio veći trag na De Kajpu da mu boravak na zapadu Holandije nisu pokvarile česte povrede zbog kojih je u zbiru propustio 37 utakmica. Na 54 nastupa za holandskog velikana imao je učinak od četiri pogotka i osam asistencija.