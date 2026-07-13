Hvan stiže kod Fariolija: Plata veća nego u Zvezdi

Hvan je tokom boravka u Zvezdi na godišnjem nivou zarađivao oko 1.100.000 evra, a Zvezda mu je dan nakon revanša sa Bode Glimtom i plasmana u grupnu fazu Lige šampiona, srpski velikan ponudio je Hvanu novi ugovor, platu od 1.700.000 evra godišnje, ali je tada već bilo jasno da će majstor iz Dažona karijeru nastaviti u Ajaksu ili Fajenordu. Završio je u Roterdamu.

Frančesko Farioli će uskoro dobiti fudbalera kojeg su posle prve utakmice na Mundijalu i pobede nad Češkom koju je obeležio golom i asistencijom, na društvenim mrežama nazvali azijskim Vitinjom, aludirajući na izuzetno sličan stil igre po kojem je poznat portugalski as.

Možda bi Hvan ostavio veći trag na De Kajpu da mu boravak na zapadu Holandije nisu pokvarile česte povrede zbog kojih je u zbiru propustio 37 utakmica. Na 54 nastupa za holandskog velikana imao je učinak od četiri pogotka i osam asistencija.