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I Novak na finalu, navija za Mesija i Argentinu (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | ned. 19.07.26. | 21:56
Najbolji teniser svih vremena došao da podrži Gaučose protiv Španije
Mnogo je svetski poznatih faca na finalu Mundijala u Njujorku, a među njima i Novak Đoković. Moglo je tako nešto da se očekuje imajući u vidu da je najbolji teniser svih vremena već nekoliko dana u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je već imao priliku da se druži sa brojnim aktivnim i bivšim fudbalskim asovima.
Među njima je bio i Leo Mesi, za kog Novak večeras navija na Metalajf stadionu protiv Španije.
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Nije krio svoje opredeljenje srpski teniser pred okupljenim navijačima pred utakmicu.
"Navijam za Mesija i Argentinu", rekao je dobro raspoloženi Đoković u prolazu.
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