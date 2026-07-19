I Novak na finalu, navija za Mesija i Argentinu (VIDEO)

Mnogo je svetski poznatih faca na finalu Mundijala u Njujorku, a među njima i Novak Đoković. Moglo je tako nešto da se očekuje imajući u vidu da je najbolji teniser svih vremena već nekoliko dana u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je već imao priliku da se druži sa brojnim aktivnim i bivšim fudbalskim asovima.

Među njima je bio i Leo Mesi, za kog Novak večeras navija na Metalajf stadionu protiv Španije.