Ide iz Zvezde i igraće protiv Zvezde: Enem na pozajmici u Luganu

Crvena zvezda je Enema otkupila od OFK Beograda za 2.000.000 evra, ali se prvobitno nadala cifri od 10.000.000 evra. Nakon toga je zahtev navodno spušten na 8.000.000, a na kraju je posao okončan za 6.000.000 evra, uz procente od naredne prodaje.

Džej Enem je za Crvenu zvezdu odigrao 22 utakmice i postigao sedam golova, uz tri asistencije. Prvobitno je planiran kao ozbiljan kandidat za startnu postavu crveno-belih u ovoj sezoni, ali se njegov status promenio. U kvalifikacijama za Ligu šampiona je odigrao svega 62 minuta, odnosnov nešto više u dvomeču sa Viktorijom Plzenj. Na kraju, postigao je samo jedan gol na šest nastupa u ovoj sezoni, protiv Novog Pazara na stadionu Rajko Mitić.

Enem je ponikao u AZ Alkmaru, a stasao u omladinskoj školi Ajaksa. Ipak, u Amsterdamu nije dobio pravu šansu, pa je otišao u Veneciju. Na kraju, pronašao je sebe u OFK Beogradu, odakle se preporučio Crvenoj zvezdi. Sa Bolonjom je potpisao ugovor do leta 2030. godine, uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana.