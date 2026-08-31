Ide iz Zvezde i igraće protiv Zvezde: Enem na pozajmici u Luganu

Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 18:51

Bolonja šalje Holanđanina na pozajmicu u Švajcarsku

Transfer Džeja Enema iz Crvene zvezde u Bolonju je već završena stvar, što potvrđuje i specijalizovani Transfermarkt, koji je u svoju bazu zaveo da je prodaja izvršena po ceni od 6.000.000 evra, ali Holanđanin sledeće sezone neće nositi dres kluba sa Renato Dalare, već prvog protivnika srpskog šampiona u Ligi konferencije. Kako piše Đanluka di Marcio, Bolonja će Enema proslediti na pozajmicu u Lugano, sa kojem će crveno-beli odmeriti snage 15. oktobra u Švajcarskoj.

Ovo je već drugi preokret kada je u pitanju transfer igrača u Italiju. Tokom jučerašnjeg dana, takođe je Di Marcio javio da će Enem biti prosleđen na pozajmicu u Norič, ali mu je taj put očigledno zatvoren. Međutim, brzo se otvorio novi u Švajcarskoj.

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Crvena zvezda je Enema otkupila od OFK Beograda za 2.000.000 evra, ali se prvobitno nadala cifri od 10.000.000 evra. Nakon toga je zahtev navodno spušten na 8.000.000, a na kraju je posao okončan za 6.000.000 evra, uz procente od naredne prodaje.

Džej Enem je za Crvenu zvezdu odigrao 22 utakmice i postigao sedam golova, uz tri asistencije. Prvobitno je planiran kao ozbiljan kandidat za startnu postavu crveno-belih u ovoj sezoni, ali se njegov status promenio. U kvalifikacijama za Ligu šampiona je odigrao svega 62 minuta, odnosnov nešto više u dvomeču sa Viktorijom Plzenj. Na kraju, postigao je samo jedan gol na šest nastupa u ovoj sezoni, protiv Novog Pazara na stadionu Rajko Mitić.

Enem je ponikao u AZ Alkmaru, a stasao u omladinskoj školi Ajaksa. Ipak, u Amsterdamu nije dobio pravu šansu, pa je otišao u Veneciju. Na kraju, pronašao je sebe u OFK Beogradu, odakle se preporučio Crvenoj zvezdi. Sa Bolonjom je potpisao ugovor do leta 2030. godine, uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana.

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