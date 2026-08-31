Adem Ljajić: Vratio sam se da igram za svoj narod, grad i klub!

U sadašnjoj generaciji su i neki koje je ostavio na istoj adresi pre malo više od godinu dana, pre svih Ahmed Hadžimujović, Jovan Marinković, Skima Togbe, rezervni golman Miloje Preković, pa Matija Malekinušić u finalnoj fazi oporavka od teške povrede.

"Ne bih upoređivao te dve ekipe. Iskreno, prošli put smo napravili veliki uspeh i izborili Evropu. Pratio sam sve utakmice, ima puno kvaliteta u ovoj ekipi Novog Pazara. Treba puno rada, truda i odricanja. Neće biti laka sezona, skraćena je liga, više je kvaliteta. Daćemo sve od sebe, borićemo se. Ne bih da obećavam, ali poznato je da ispred sebe uvek postavljam visoke ciljeve. Postavlja ih i ovaj klub. Svi zajedno ćemo se boriti, pre svega da uđemo u plej-of. Posle ćemo videti za dalje".

Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne

Kratko je prokomentarisao i odnos snaga Mozzart Bet Superlige i Premijer lige Bosne i Hercegovine.

"Ne potcenjujem nikako najjaču diviziju Bosne i Hercegovine. Ima tamo kvalitetnih igrača i klubova, ali je generalno naša liga kvalitetnija", ocenio je adem Ljajić.

(©Starsport)

Broj 22 bio je zamrznut po Ljajićevom odlasku u Sarajevo, ali se po rečima generalnog sekretara Plavih, Fikreta Međedovića, tako numerisan dres vraća u upotrebu.

"Isto je kao kad je Adem prvi put dolazio. Najveće ime srpskog fudbala se vratilo u Novi Pazar. Naše najveće pojačanje. Šta da kažem o njegovoj veličini i karijeri, svi to znaju napamet. Dobićemo nešto što ovoj ekipi treba. Imamo apsolutno sve, ali radimo na dovođenju još jednog špica. Ovoj ekipi su potrebni mir i lider. Ko živi sa ovim narodom, ko zna šta su naši ciljevi, svestan je da Adem Ljajić nije došao da se bori za opstanak. Želimo da uđemo u plej-of i probamo da ponovimo uspeh od pre dve godine", naveo je Fikret Međedović.

Nema sumnje da će evropski snovi ponovo da se sanjaju, što može da stvori i veliki pritisak.

"Sa Ademom je pritisak čim se pojavi na stadionu. Ako je došao na trening, da gleda utakmicu, bude navijač u loži ili tribinama. S njim je uvek pritisak. Normalno da je sad još veći pritisak na njemu, meni, momcima, trenerima. Navikli smo. Gurali smo dobro u prethodnom periodu, borićemo se i dalje. Ne sumnjam da su svi ovo jedva čekali. Bilo je pitanja da li i kada Adem dolazi, kad i na koliko će da potpiše, šta se dešava. Imao je i on da reši neke stvari, bil su još neke ponude. Došao je taj dan i rešili smo sve vrlo brzo. Odmah sledi trening. Idemo u pohod na ono što svi sanjamo", završio je Fikret Međedović.