Veleobrt na engleskoj pijaci: Gakpo ostaje u Liverpulu, Siti otima Endijajea Totenhemu zbog Rišarlisona

Uprava sa Enfilda je presekla i obavestila Gakpa da definitivno ostaje u klubu, s obzirom na to da klub nije uspeo da obezbedi adekvatnu zamenu, pre svega zbog rampe koju je Kristal Palas podigao za Ismailu Sara. Andoni Iraola ne želi da ulazi u naporne evropske bitke sa skraćenom rotacijom, pa će Gakpo, uprkos dolasku skupljeg Bredlija Barkole, zadržati status važne karike na Enfildu.

Slomivši zube na Enfildu, čelnici kluba sa Etihada nisu gubili ni sekundu, već su sav fokus odmah preusmerili na dve paralelne operacije koje bi mogle da unište planove njihovih londonskih rivala. Naravno, ono što se zna od ranije, Siti je svim silama krenuo u pokušaj realizacije senzacionalnog transfera Enca Fernandeza iz Čelsija, želeći da iskoristi trenutnu situaciju u Londonu i dovede svetskog šampiona u svoje redove.

Ipak, mnogo dramatičnija priča odvija se oko Ilimana Endijajea. Ofanzivac Evertona bio je praktično na korak od prelaska u Totenhem, ali je taj posao iznenada počeo da koči. Naime, čitava operacija Pevaca zavisila je od sudbine Rišarlisona, čiji je povratak u redove Karamela pod velikim znakom pitanja jer Brazilac još uvek okleva oko povratka u bivši klub.

Siti je uleteo u taj prazan prostor i vratio se u direktne pregovore sa Evertonom. Kako bi potpuno izbacio Totenhem iz trke, Mančester Siti je spreman na radikalan potez, da u čitavu operaciju i pregovarački paket uključi Džeka Griliša. Engleski reprezentativac je velika želja stručnog štaba Evertona, a njegova selidba u plavi deo Liverpula mogla bi da bude ključ koji otključava transfer Endijajea na Etihad. Dok Totenhem gubi dragoceno vreme čekajući Rišarlisonovo "da", Siti grabi ka možda i krađi godine u Engleskoj.

Ironija čitave situacije leži u tome što sudbinu megatransfera od blizu 100.000.000 evra, planove Enca Mareske i Iraoline taktičke zamisli, u šahu drži ni manje ni više nego Rišarlison. Čovek čiji se golgeterski učinak u poslednje vreme lakše broji na prste jedne ruke nego na semaforu, odjednom je postao vrhovni sudija engleskog prelaznog roka. Fudbalski svet sa nevericom posmatra kako brazilski napadač, poznatiji po svađama sa protivničkim defanzivcima i čudnim taktičkim odlukama nego po rešavanju utakmica u Premijer ligi, svojom poslovičnom neodlučnošću kroji sudbinu momaka koji su u ovom trenutku tri koplja ispred njega.

Dok se Totenhem muči da ga se reši i pošalje nazad u Everton kako bi otključao dolazak Ilimana Endijajea, Rišarlison duboko razmišlja. Ta njegova egzistencijalna kriza i vaganje da li mu se više sviđa kiša u Londonu ili magla u Liverpulu stvorila je savršen vakuum. Da stvar bude smešnija, ta ista brazilska neodlučnost je indirektno zapečatila i sudbinu Kodija Gakpa. Jer dok Totenhem čeka Rišarlisonovo sudbonosno „da“, Mareska gubi strpljenje, Siti odustaje od Gakpa i besno uleće u prostor da Totenhemu ispred nosa otme Endijajea, nudeći Evertonu čak i Džeka Griliša. Tako je čovek koji je u London stigao kao veliko pojačanje, a postao definicija promašaja, uspeo da uradi ono što retko kome polazi za rukom: da istovremeno blokira Totenhem i natera Enca Maresku da menja planove u sekundi.

Inače, Totenhem aktivno radi na ambicioznom dvostrukom poslu sa Čelsijem, pokušavajući da dovede ukrajinsko krilo Mihajla Mudrika i odbrambenog igrača Tosina Adarabioja na pozajmicu pre završetka prelaznog roka. Informacije koje su preneli pouzdani fudbalski insajderi, potvrđuju da su pregovori između dva londonska kluba u toku.

Glavni pokretač ove priče je menadžer Totenhema, Roberto De Zerbi. Italijanski stručnjak je odlično upoznat sa kvalitetima Mudrika, budući da mu je bio trener tokom njegovog proboja u prvi tim Šahtjora iz Donjecka. De Zerbi izuzetno ceni 25-godišnjeg Ukrajinca, smatra ga jednim od svojih omiljenih igrača i veruje da u stabilnom okruženju može da oživi njegovu premijerligašku karijeru. Mudrik je nedavno dobio dozvolu da se vrati takmičarskom fudbalu nakon rešavanja suspenzije u vezi sa antidoping pravilima, a Čelsi je otvoren za opciju pozajmice kako bi igrač dobio redovnu minutažu.