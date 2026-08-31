Mijailovićeva ostavka odbijena, Smederevci pozvali FSS da analizira suđenje

Kritiku na račun suđenja — i to ne samo na poslednjoj utakmici, već od početka sezone — podržao je i Trifunović . Saglasan je sa Mijailovićem da je bilo previše spornih odluka na štetu nekadašnjeg predstavnika naše zemlje u Kupu UEFA. Uprkos tome, Smederevci su jedan od dva kluba u ligi koji još ne znaju za poraz, uz ostvarene tri pobede i tri remija. „ Što se tiče izjave trenera Mijailovića, mislim da je bio izrevoltiran tretmanom koji imamo kod sudija. Nećemo se kao klub oglašavati saopštenjem, ali lično pozivam nadležne organe FSS-a da analiziraju suđenje na utakmicama Smedereva u prethodnih šest kola. Nismo zadovoljni tretmanom, kao ni većim brojem nedosuđenih jedanaesteraca i poništenih golova. U ovih šest kola očigledan je trend: naši igrači su dobili ukupno 22 žuta i dva crvena kartona, dok je u stručnom štabu sam Mijailović dobio četiri žuta kartona, a ostali članovi još dva crvena ”, kazao je Trifunović za Mozzart Sport.

Ostavka svakako nije prihvaćena.

„Mijailović ostaje naš trener. Klub je prezadovoljan njegovim radom i dosad ostvarenim rezultatima. Mijailović ima punu podršku kluba i moju ličnu. Već sam rekao pre početka sezone da sam zadovoljan odrađenim prelaznim rokom. Igrači su brzo pokazali kvalitet i ispunili očekivanja. Smatram da imamo prostora da još više napredujemo i pokažemo mnogo toga”.

Drugoplasirani tim Mozzart Bet Prve lige još nije zaključao sastav za jesenju polusezonu, pa navijači mogu da očekuju nova pojačanja.

„Želimo da se pojačamo na još dve pozicije. Pregovaramo sa dvojicom fudbalera i u narednih nekoliko dana sve će biti poznato. Već sam ranije rekao da želimo da dovodimo samo igrače koji odmah mogu da pomognu timu i zaigraju”.

Sada je za „oklopnike” najvažnije da zaborave šta se dešavalo u Bačkoj Topoli i da se okrenu narednom vikendu. Ponovo idu na megdan timu koji je prošle sezone igrao u Mozzart Bet Superligi, samo ovog puta pred domaćom publikom.

„Predstoji nam utakmica sa Javorom. To su naši sportski prijatelji koji su pokazali da su pretendenti za plasman u Superligu. Reč je o odlično vođenoj ekipi koja poseduje ozbiljan kvalitet. Biće to derbi kola i dobra prilika za nas da vidimo na kom smo nivou. Ovim putem želim da se zahvalim navijačima na podršci na početku sezone i da ih pozovem da u još većem broju dođu protiv Javora. Potrebna nam je njihova pomoć da bismo došli do rezultata koji priželjkujemo”, poručio je Trifunović.

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 6. KOLO

Subota

Matalac - Loznica 2:4 (1:1)

/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/

Jedinstvo Ub - Spartak Subotica 1:1 (1:0)

/Denzel 42 – Palasio 53/

Nedelja

OFK Vršac - Borac 1:2 (1:1)

/Pivaš 18 - Vidović 24, Jevtović 55/

Javor - Napredak 3:0 (0:0)

/Đokić 53 pen, Milošević 58 ag, Kontantinov 89/

Bor 1919 - Proleter Zrenjanin 2:1 (1:0)

/Milićević 44, Opoku 94ag – Goronjić 94/

TSC - Smederevo 1924

/Stančić 26 – Hadžić 8/

Ponedeljak

Grafičar – Dubočica 1:4 (0:1)

/Bijelović 52 – Ivić 36, 76, Stojanović 78, Sidibe 88/

Utorak

19.00: Teleoptik - Voždovac

***Kvote su podložne promenama