Nemac stigao u Beograd: Kad sam bio mlađi gledao sam Zvezdu

Doskorašnji košarkaš Real Madrida i nemački reprezentativac, David Kremer, doputovao je u Beograd gde će se priključiti pripremama Crvene zvezde i staviti na raspolaganje novom šefu stručnog štaba Ibonu Navaru.

Kramer iza sebe ima izuzetno uzbudljivo i sadržajno leto. Pored toga što je napravio veliku promenu u klupskoj karijeri i potpisao za crveno-bele, nemački bek je na privatnom planu napravio jedan od najvažnijih životnih koraka i izgovorio sudbonosno „da“.

„Bilo je sjajno. Oženio sam se, potpisao za Zvezdu i mnogo sam uzbuđen“, poručio je Kremer u prvom obraćanju za klupski sajt nakon dolaska u srpsku prestonicu.