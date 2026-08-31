Nemac stigao u Beograd: Kad sam bio mlađi gledao sam Zvezdu
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Vreme čitanja: 4min | pon. 31.08.26. | 18:13
"Jedva čekam da zaigram i predstavljam ovaj veliki klub", rekao je David Kremer
Doskorašnji košarkaš Real Madrida i nemački reprezentativac, David Kremer, doputovao je u Beograd gde će se priključiti pripremama Crvene zvezde i staviti na raspolaganje novom šefu stručnog štaba Ibonu Navaru.
Kramer iza sebe ima izuzetno uzbudljivo i sadržajno leto. Pored toga što je napravio veliku promenu u klupskoj karijeri i potpisao za crveno-bele, nemački bek je na privatnom planu napravio jedan od najvažnijih životnih koraka i izgovorio sudbonosno „da“.
„Bilo je sjajno. Oženio sam se, potpisao za Zvezdu i mnogo sam uzbuđen“, poručio je Kremer u prvom obraćanju za klupski sajt nakon dolaska u srpsku prestonicu.
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Posebnu težinu njegovom dolasku u Beograd daje činjenica da je crveno-bele pratio još tokom odrastanja, pa izlazak pred beogradsku publiku u Evroligi za njega ima poseban emotivni značaj:
„Kada sam bio mlađi gledao sam Zvezdu i zato je posebno za mene što sam ovde. Jedva čekam da zaigram i predstavljam ovaj veliki klub.“
Nemački bek stiže među crveno-bele u odličnom takmičarskom ritmu. Prethodnih dana bio je važan adut svoje reprezentacije u kvalifikacijama, gde je sa 16 postignutih poena u dva meča pomogao Nemačkoj da ostvari dve važne pobede. Sada ga očekuje uklapanje u sistem Ibona Navara, koji sa ekipom uveliko radi na uigravanju za borbe na više frontova i povratak u evropsku elitu pred zvezdaškom publikom.