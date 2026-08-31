Od Vinisijusa do Malika Fofane: Arsenal krenuo po biser koji Lion ne može da zadrži

21.00: (6,20) Aston Vila (4,50) Arsenal (1,50)

Arsenalova želja je kojeg Lion ne može da zadrži po završetku prelaznog roka, odnosno šanse su jako male jer je klubu pod hitno potrebna finansijska injekcija. Lavovi se nadaju da će Fofanu prodati za 50.000.000 evra, međutim pitanje je da li će taj novac pristići na njihov račun. Stvar je u tome što je Lion već odbio Hal Siti, ranije i Kristal Palas, za sumu 35.000.000 evra, pa je realnost da će obeštećenje na kraju verovatno biti između 40.000.000 i 45.000.000 evra.

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U klubu Fofanu doživljavaju kao najvredniji adut na tržištu, a posle eliminacije u plej-ofu za Ligu šampiona od Fenerbahčea novac je preko potreban jer je minus ogroman zbog loše poslovanja američkih vlasnika.

Mladi Belgijanac je u međuvremenu rešio da čeka poslednji voz kako bi video da li će u redove branioca titule ili u tim koji se tek vratio u Premijer ligu. Distanca je ogromna, ali Arsenal zato sada ispituje teren i čeka se odgovor o uslovima koji bi bili potrebni da bi se transfer realizovao u poslednjem danu prelaznog roka.