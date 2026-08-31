Od Vinisijusa do Malika Fofane: Arsenal krenuo po biser koji Lion ne može da zadrži
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 18:49
U klubu iz jednog od najvećih gradova Francuske traže 50.000.000 evra i već su odbili Hal Siti
Daleko od toga da je Arsenal odradio loš prelazni rok sa gotovo 230.000.000 evra potrošenih na Bruna Gimaraisa, Ezrija Konsu, Hristosa Colisa i otkup Pjera Inkapjea, ali tanka je linija od toga da se na krilu juri kapitalac u liku Vinisijusa Žuniora do toga da je rešenje Malik Fofana.
Da ne bude zabune, nije Fofana loš igrač i nije on za džabe bio na listi želja Čelsija, Liverpula i minhenskog Bajerna, ali ne bi njegov potpis izazvao taj nivo oduševljenja kao brazilski as, mada ima i onih koji smatraju da su se Tobdžije spasile jer su izbegle metak sa njim.
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Arsenalova želja je kojeg Lion ne može da zadrži po završetku prelaznog roka, odnosno šanse su jako male jer je klubu pod hitno potrebna finansijska injekcija. Lavovi se nadaju da će Fofanu prodati za 50.000.000 evra, međutim pitanje je da li će taj novac pristići na njihov račun. Stvar je u tome što je Lion već odbio Hal Siti, ranije i Kristal Palas, za sumu 35.000.000 evra, pa je realnost da će obeštećenje na kraju verovatno biti između 40.000.000 i 45.000.000 evra.
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U klubu Fofanu doživljavaju kao najvredniji adut na tržištu, a posle eliminacije u plej-ofu za Ligu šampiona od Fenerbahčea novac je preko potreban jer je minus ogroman zbog loše poslovanja američkih vlasnika.
Mladi Belgijanac je u međuvremenu rešio da čeka poslednji voz kako bi video da li će u redove branioca titule ili u tim koji se tek vratio u Premijer ligu. Distanca je ogromna, ali Arsenal zato sada ispituje teren i čeka se odgovor o uslovima koji bi bili potrebni da bi se transfer realizovao u poslednjem danu prelaznog roka.