Igrač manje celo poluvreme? Nema problema, daćemo vam pet golova!
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 20:34
Neverovatna pobeda CSKA Sofije nad Botevom iz Vraca u 5. kolu šampionata Bugarske, bez obzira na to što je Katalin Itu isključen u finišu prvog poluvremena – 5:0 (2:0)
Znalo se da je CSKA iz Sofije apsolutni favorit u 5. kolu prvenstva Bugarske protiv Boteva iz Vraca. Armejci su sa 10 bodova iz prva četiri meča bili drugi na tabeli, dok je Botev u dosadašnjem toku takmičenja uzeo samo jedan poen. Uz to, u glavni grad je došao oslabljen, sa samo pet igrača na klupi.
Međutim, nismo baš očekivali da će Armejci da budu toliko nemilosrdni. Pogotovo kada su u finišu prvog poluvremena ostali sa igračem manje, posle direktnog crvenog kartona za rumunskog napadača Katalina Itua.
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U tom momentu domaćin je već vodio sa 2:0, golovima Džoela Zvartsa i Petka Panajotova. Mnogi treneri bi posle toga rekli svom timu da uspori ritam i mirno privede utakmicu kraju, kako ne bi ništa rizikovao, ali ne i Hristo Janev.
18.00: (1,80) Spartak Varna (3,40) Septemvri Sofija (4,30)
Na startu drugog poluvremena bugarski strateg je napravio tri izmene, malo popunio prostor u napadu, a to mu je donelo nove pogotke. Todor Ivanov je u 65. minutu postigao treći pogodak, Zvarts je zatim dao još jedan gol, da bi argentinski napadač Leonardo Godoj u 80. minutu, malo pošto je ušao sa klupe, pogodio za konačnih 5:0.
Ludogorec je maksimalan sa svih pet pobeda, aktuelni prvak Levski ima trijumf manje, ali je i odigrao meč manje, dok je CSKA zajedno sa CSKA 1948, takođe iz Sofije, na 13 osvojenih poena. Ta četiri tima su se u potpunosti izdvojila na tabeli na startu nove sezone...
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BUGARSKA 1 – 5. KOLO
Ponedeljak
18.00: (1,80) Spartak Varna (3,40) Septemvri Sofija (4,30)
20.15: (1,72) Arda (3,45) Lokomotiva Sofija (4,80)
***Kvote su podložne promenama