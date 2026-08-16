Igrač manje celo poluvreme? Nema problema, daćemo vam pet golova!

U tom momentu domaćin je već vodio sa 2:0, golovima Džoela Zvartsa i Petka Panajotova. Mnogi treneri bi posle toga rekli svom timu da uspori ritam i mirno privede utakmicu kraju, kako ne bi ništa rizikovao, ali ne i Hristo Janev.

18.00: (1,80) Spartak Varna (3,40) Septemvri Sofija (4,30)

Na startu drugog poluvremena bugarski strateg je napravio tri izmene, malo popunio prostor u napadu, a to mu je donelo nove pogotke. Todor Ivanov je u 65. minutu postigao treći pogodak, Zvarts je zatim dao još jedan gol, da bi argentinski napadač Leonardo Godoj u 80. minutu, malo pošto je ušao sa klupe, pogodio za konačnih 5:0.

Ludogorec je maksimalan sa svih pet pobeda, aktuelni prvak Levski ima trijumf manje, ali je i odigrao meč manje, dok je CSKA zajedno sa CSKA 1948, takođe iz Sofije, na 13 osvojenih poena. Ta četiri tima su se u potpunosti izdvojila na tabeli na startu nove sezone...

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BUGARSKA 1 – 5. KOLO

Ponedeljak

18.00: (1,80) Spartak Varna (3,40) Septemvri Sofija (4,30)

20.15: (1,72) Arda (3,45) Lokomotiva Sofija (4,80)

***Kvote su podložne promenama