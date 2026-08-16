Prošla četvrta ponuda: Rodri je Barsin!

Španski vezista je ušao u poslednju godinu ugovora, nije želeo da ga produži, a odlazak Gvardiole sa kormila ga je samo pogurao u stavu da napusti Mančester Siti. Iako je Real Madrid nedeljama važio za favorita za njegovo dovođenje, nije izašao sa konkretnim predlogom. Barselona je konstantno održavala kontakte sa igračem i ubeđivala ga da bude strpljiv. Zbog stila igre i reprezentativnog okruženja ga je srce više vuklo ka Barsi, čekao je i dočekao…

Pre nekoliko dana se vratio sa odmora i priključio pripremama Građana, ali u iščekivanju dogovora dva kluba oko obeštećenja jer su pregovori uveliko bili u toku.

Barselona je krenula sa potcenjivačkom ponudom od 45.000.000 plus 5.000.000 kroz bonuse, a Siti je tražio 90.000.000. Nijedno ni drugo nisu bili realni zahtevi. Prvi zbog Rodrijeve realne vrednosti, drugi zbog situacije sa njegovim ugovorom. Ali, pregovori su otvoreni i dve strane su polako počele da se približavaju u stavovima.

Barsin sledeći korak bio je da podigne fiksni deo ponude za 5.000.000 evra i bonuse za još toliko, a Sitijev da spusti cenu na 80.000.000. Uz upozorenje sa Ostrva da njihovo strpljenje ima granice… Barsa je reagovala trećom ponudom koja je sa bonusima iznosila 70.000.000 evropskih novčanica. Tada je bilo jasno da je dogovor neminovan i da je u pitanju samo rat nerava…

Konačan dogovor je postignut danas u popodnevnim časovima. Barseloninu ponuda sa bonusima vrednu 76.500.000 evra je Siti konačno prihvatio. Garantovani deo obeštećenja je 60.000.000 evra, dok bonusi iznose 16.500.000, od kojih je 11.000.000 evra lako ostvarivih, tako da Siti na kraju može da računa na sigurnih 71.000.000 evra. Na kraju je to realna cena za najboljeg vezistu sveta s obzirom na to da ima 30 godina i da je ušao u poslednju godinu ugovora.

Rodri je svoje uslove dogovorio odavno sa klubom iz Katalonije gde će zarađivati oko 15.000.000 evra neto po sezoni i biće najplaćeniji igrač u klubu koji se ovog leta rešio visokih ugovora Levandovskog i Arauha.

Rodri danas nije bio deo tima Mančester Sitija koji je poražen u finalu Komjuniti Šilda od Arsenala. Trener Mareska je izbegavao direktan odgovor na pitanje o Rodrijevoj budućnosti i bilo je jasno da je samo pitanje momenta kada će se klubovi dogovoriti.

Španski vezista će biti ogromno pojačanje za tim Hansija Flika, pogotovo nakon ozbiljne povrede Frenkija de Jonga kojeg očekuje višemesečno odsustvo. Sa većinom igrača iz prvog tima (Kubarsi, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin, Jamal…) poznaje se iz reprezentacije i neće mu biti potrebno mnogo vremena da se uklopi sa saigračima i u stil igre.

Pre njega je Barselona za 70.000.000 evra i bonuse dovela levo krilo Entonija Gordona iz Njukasla i za 22.000.000 evra desno krilo Karima Adejemija iz Borusije Dortmund.