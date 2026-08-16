Iz Žalgirisa u Filu: Arhitekta Denverove šampionske generacije se vratio u NBA

Zanimljivo, Litvanac je sam objavio vest na LinkedInu, gde je otkrio da je u Filadelfiji preuzeo funkciju šefa za košarkašku inteligenciju, analitiku i inovacije. Balcetis će imati jako bitnu ulogu naredne sezone u ekipi koja je jedan od glavnih kandidata za titulu šampiona, s obzirom da su stigli Lebron Džejms i Džejlen Braun u grad bratske ljubavi. Promenila se i struktura uprave u Filadelfiji, gde je izgleda baš litvanski stručnjak poslednji šraf i u toj mašineriji, pored one na parketu.

01.00: (1,50) Finiks Ž (13,0) Portland Ž (2,95)

Pre nego što se 2025. godine vratio u Evropu, Balcetis je čak 12 godina proveo u organizaciji Denver Nagetsa. Postepeno je napredovao u klupskoj strukturi, sve do pozicije šefa košarkaške analitike, a potom i pomoćnika generalnog menadžera. Bio je deo rukovodstva Denvera tokom uspona ekipe predvođene Nikolom Jokićem i učestvovao je u osvajanju prve NBA titule u istoriji franšize 2023. godine.

Litvanac je prošle godine napustio Denver i sezonu 2025/26 proveo u Žalgirisu iz Kaunasa, gde je njegov posao bio prvenstveno usmeren na inovacije, analitiku i tehnološke alate za procenu igrača. Njegov boravak u Litvaniji trajao je samo jednu sezonu, a tokom ovog leta pojavile su se informacije da bi mogao da se vrati u NBA.

Navikli smo da nam NBA insajderi i tamošnji novinari serviraju ove informacije, ali eto, sam Balcetis se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da dolazi u Seventisikserse. Jedno od tihih, ali jako bitnih pojačanja za Filu.