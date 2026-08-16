Majstori finiša iz Niša: Kostić u 93. minutu odbranio penal Novičiću
Vreme čitanja: 7min | ned. 16.08.26. | 21:06
Radnički drugo kolo zaredom dolazi do bod(ov)a podvizima u sudijskoj nadoknadi - 0:0 protiv IMT-a u Loznici, u meču koji su obeležile odluke VAR sobe
Kao Dejan Stanković u ovosezonske kvalifikacije za Ligu šampiona, ušao je Radnički u duel sa IMT-om u Loznici - nakon tri uzastopna neuspeha u pređašnjim pokušajima. Više uspeha imali su niški fudbaleri od doskorašnjeg trenera Crvene zvezde i prekinuli su neugodnu tradiciju - prvi put su ostali neporaženi na Lagatoru - 0:0 u meču 5. kola Mozzart Bet Superlige.
Taj podatak nije jedini razlog zbog kojeg će gosti biti zadovoljniji konačnim ishodom u duelu u kojem niko nije bio dovoljno dobar da bi zaslužio pobedu. Mnogo više zbog toga što je IMT u sudijskoj nadoknadi imao najbolju moguću priliku za trijumf, ali je pokušaj Vasilija Novičića iz jedanaesterca odbranio Ivan Kostić. Drugi meč zaredom Nišlije do bod(ov)a dolaze u sudijskoj nadoknadi - pre 14 dana golom Abasa protiv Zemuna, sada ovom sjajnom odbranom Kostića.
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Ipak, ako će biti zadovoljne ishodom, arbitražom u Radničkom neće i ne mogu biti zadovoljni. U razmaku od petnaestak minuta dve vrlo diskutabilne situacije na dve suprotne strane terena, u obe je u centru pažnje bio Radomir Milosavljević, ali potpuno različite reakcije u VAR sobi. Tamo gde je Luković startovao na kapitena Radničkog, Dejan Trifković i Jovan Grujić se nisu oglasili, a onda kada je Milosavljević bio u vazdušnom duelu sa Keitom, pozvali su Milana Mitića da pogleda snimak, a on posle dugog premišljanja jednu veoma sumnjivu situaciju okarakterisao je najstrožom kaznom za Traktoriste zbog igranja rukom. Na kraju, IMT ipak nije pobedio i nakon furioznog starta sezone, ostao je drugo kolo zaredom bez postignutog gola.
Čudno prvo poluvreme. Na prvi pogled dosadnjikava utakmica, bez ubitačnog tempa, ali, već na drugi, bilo je čak 15 udaraca na gol ukupno, po tri na obe strane i rezultat je svakako u nekoliko navrata mogao da se promeni.
Mnogo je nezgodan IMT, jako ga je teško braniti, napada po svim koridorima, a baš tako su nekako i bili raspoređeni udarci na gol - iz dobrih pozicija za malo neprecizno ciljali su i Žagar i Radočaj sa desne, odnosno Glišić sa leve strane. Najbliži su Traktoristi pogotku bili iz slobodnog udarca, koji je u 35. minutu savršeno izveo Vasilije Novičić. Lopta je pogodila prečku, ali se čini da joj je i golman Kostić vrhovima prstiju pomogao da ne završi u mreži. U svakom slučaju, nepun minut kasnije čuvar mreže Nišlija istakao se kada je zaustavio pokušaj Mitića glavom.
Na drugoj strani, gosti su, očekivano, najopasniji bili preko svojih krilnih igrača. Nekoliko puta je u okvir gola, ulazeći sa desnog krila ka sredini, nameštajući se na levu nogu, tukao Igor Ivanović, koji je bio vrlo raspoložen u prvih pola sata, ali je baš njegova loša povratna lopta kumovala prekršaju Milosavljevića nad Tienderbeogom, iz kojeg će Novičić zapretiti iz slobodnog udarca. Dosta toga kreirao je i Abas po desnom krilu, najkonkretnija je bila akcija za Izderića u 40. minutu, ali je Čančarević bio vrlo koncentrisan sve vreme.
E sad, ako se nekome i učinilo da je prvo poluvreme, kako rekosmo, “dosadnjikavo”, bio je to, realno, atomski fudbal za ono što je viđeno u drugom sve do samog finiša. Isto tako, ako je utisak bio da je nominalni domaćin bio za nijansu bolji rival u prvom, Radnički se nametnuo kao osetno bolji tim u nastavku meča. IMT je samo jednom zapretio u tom periodu meča, Glišić u kontri nakon izgubljene lopte Vitasa. Iskusni centralni bek Nišlija prilično lako je izašao na kraj sa mladim Mitićem, mnogo su više energije morali defanzivci gostiju da ulože kada je u igru ušao korpulentni Keita. Najviše se mučio mladi Petrović sa Glišićem, ali je Radnički drugi meč zaredom završio bez primljenog gola.
Nekoliko puta je niški tim imao priliku da ugrozi Čančarevića u nastavku. Abas je, ne prvi put na meču, predugo vukao loptu u jednom kontranapadu kroz sredinu, a nakon opisane situacije sa Milosavljevićem, baš posle tog kornera, upravo je kapiten Radničkog imao priliku na drugoj stativi.
I onda, IMT je dodao gas u finišu, prilika koju je imao Šapić posle Novičićevog centaršuta spada u red kolosalnih, a Mijailović je očistio loptu sa gol-linije i onda penal iz kojeg jedan od najboljih aktera meča nije poentirao.
MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO
IMT - RADNIČKI NIŠ 0:0
Loznica. Stadion Lagator.
Sudija: Milan Mitić (Leskovac).
Žuti kartoni: Milosavljević, Jovanović (Radnički).
IMT (4-2-3-1): Čančarević 7 - Radočaj 6,5, Sisako 6,5, Šapić 7, Martos 6 - Tienderbeogo 6 (od 67. Keita 6,5), Novičić 6,5 - Žagar 6 (od 81. Delmas), Cojić 6, Glišić 6 (od 81. Žuninjo) - Mitić 6 (od 67. Luković 6,5).
RADNIČKI (4-2-3-1): Kostić 7,5 - Petrović 6 (od 77. Jovanović), Vitas 7, Jokić 7, Kovačević 6,5 - Kanute 6, Milosavljević 6 - Ivanović 6,5 (od 77. Mijailović 6,5), Izderić 6 (od 90+7. Nikolić), Abas 6,5 - Spasić 6.
Igrač utakmice: Ivan Kostić (Radnički) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO
Subota
Radnik - Mačva 2:1 (1:0)
/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/
Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)
/Miladinović 19, Nikolić 77/
Nedelja
IMT - Radnički Niš 0:0
21.00 (1.65) Partizan (3.90) Radnički Kragujevac (5.00)
21.00 (4.10) Zemun (3.40) Mladost Lučani (1.95)
Ponedeljak
20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)
Odloženo
Železničar - Crvena zvezda
***Kvote su podložne promenama