Majstori finiša iz Niša: Kostić u 93. minutu odbranio penal Novičiću

Taj podatak nije jedini razlog zbog kojeg će gosti biti zadovoljniji konačnim ishodom u duelu u kojem niko nije bio dovoljno dobar da bi zaslužio pobedu. Mnogo više zbog toga što je IMT u sudijskoj nadoknadi imao najbolju moguću priliku za trijumf, ali je pokušaj Vasilija Novičića iz jedanaesterca odbranio Ivan Kostić . Drugi meč zaredom Nišlije do bod(ov)a dolaze u sudijskoj nadoknadi - pre 14 dana golom Abasa protiv Zemuna, sada ovom sjajnom odbranom Kostića .

Kao Dejan Stanković u ovosezonske kvalifikacije za Ligu šampiona, ušao je Radnički u duel sa IMT-om u Loznici - nakon tri uzastopna neuspeha u pređašnjim pokušajima. Više uspeha imali su niški fudbaleri od doskorašnjeg trenera Crvene zvezde i prekinuli su neugodnu tradiciju - prvi put su ostali neporaženi na Lagatoru - 0:0 u meču 5. kola Mozzart Bet Superlige.

Ipak, ako će biti zadovoljne ishodom, arbitražom u Radničkom neće i ne mogu biti zadovoljni. U razmaku od petnaestak minuta dve vrlo diskutabilne situacije na dve suprotne strane terena, u obe je u centru pažnje bio Radomir Milosavljević, ali potpuno različite reakcije u VAR sobi. Tamo gde je Luković startovao na kapitena Radničkog, Dejan Trifković i Jovan Grujić se nisu oglasili, a onda kada je Milosavljević bio u vazdušnom duelu sa Keitom, pozvali su Milana Mitića da pogleda snimak, a on posle dugog premišljanja jednu veoma sumnjivu situaciju okarakterisao je najstrožom kaznom za Traktoriste zbog igranja rukom. Na kraju, IMT ipak nije pobedio i nakon furioznog starta sezone, ostao je drugo kolo zaredom bez postignutog gola.

Čudno prvo poluvreme. Na prvi pogled dosadnjikava utakmica, bez ubitačnog tempa, ali, već na drugi, bilo je čak 15 udaraca na gol ukupno, po tri na obe strane i rezultat je svakako u nekoliko navrata mogao da se promeni. Mnogo je nezgodan IMT, jako ga je teško braniti, napada po svim koridorima, a baš tako su nekako i bili raspoređeni udarci na gol - iz dobrih pozicija za malo neprecizno ciljali su i Žagar i Radočaj sa desne, odnosno Glišić sa leve strane. Najbliži su Traktoristi pogotku bili iz slobodnog udarca, koji je u 35. minutu savršeno izveo Vasilije Novičić. Lopta je pogodila prečku, ali se čini da joj je i golman Kostić vrhovima prstiju pomogao da ne završi u mreži. U svakom slučaju, nepun minut kasnije čuvar mreže Nišlija istakao se kada je zaustavio pokušaj Mitića glavom. Na drugoj strani, gosti su, očekivano, najopasniji bili preko svojih krilnih igrača. Nekoliko puta je u okvir gola, ulazeći sa desnog krila ka sredini, nameštajući se na levu nogu, tukao Igor Ivanović, koji je bio vrlo raspoložen u prvih pola sata, ali je baš njegova loša povratna lopta kumovala prekršaju Milosavljevića nad Tienderbeogom, iz kojeg će Novičić zapretiti iz slobodnog udarca. Dosta toga kreirao je i Abas po desnom krilu, najkonkretnija je bila akcija za Izderića u 40. minutu, ali je Čančarević bio vrlo koncentrisan sve vreme.