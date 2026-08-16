Previše je ovo grešaka da bi se izbegao poraz: Spartak se brzo otreznio i vratio pobedama
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 20:33
Moskovljani savladali Baltiku u Kalinjingradu sa 2:1
Poraz u Moksvi od direktnog konkurenta za najviši plasman, Krasnodara, bio je veoma neprijatan za moskovski Spartak, ali je ekipa Huana Karlosa Karseda uspela da uradi ono što je najvažnije u ovakvim situacijama – došla je do pobede i brzo se vratila na pobednički kolosek. Spartak je to uradio u Kalinjingradu, gde je savladao domaću Baltiku sa 2:1, čime je zadržao tri boda zaostatka za besprekornim liderom na tabeli.
Osvajanje bodova nije predstavljalo nimalo lagan posao za Moskovljane, koji su dva puta morali da dolaze do vođstva, kako bi osvojili sva tri boda. Srećom po njih, kod oba gola su kumovale priično loše intervencije igrača Baltike. Prvo u 20. minutu, kada se razvila kontra gostiju. Mirlind Daku je dobio loptu direktno u noge protivničkog igrača, a potom je uposlio Manfreda Ugaldea, koji je bio besprekoran u realizaciji.
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Napadač iz Kostarike je nastavio sjajnu seriju pogodaka, pošto mu je ovo bio četvrti gol na poslednje tri utakmice. Dva puta je bio strelac protiv Orenburga u Kupu Rusije, a po jednom protiv Krasnodara i večeras u Kalinjingradu.
Baltika se nije predavala, već je na poluvreme otišla nerešenim rezultatom. Izjednačujući pogodak za sastav Andrehja Talalajeva postigao je Andrej Mendel u 23. minutu, ali to na kraju nije uticalo da Baltika posle dve pobede i jednog poraza dođe do prvog remija. U tome ju je sprečio Pablo Solari, koji je u 49. minutu kaznio loš pokušaj domaćih defanzivaca da izbace loptu iz opasne zone. Primio je loptu na sedam-osam metara udaljenosti od protivničkog gola i poslao je u malu mrežu.
Spartak je pokazao karakter, a kvalitet će mu ponovo biti na ispitu narednog vikenda kada dočekuje Zenit. Pre toga, gostovaće Rubinu u Kupu Rusije.
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RUSIJA 1, 4. KOLO
Petak
Orenburg - Lokomotiva (M) 1:1 (0:1)
/Kasadžikov 63 - Batrakov 3/
Subota
Rodina - Akron 3:3 (2:0)
/Maksimenko 12, 45+1, 76 - Lončar 51, Benčimol 71, Arevalo 86/
CSKA - Fakel 1:0 (0:0)
/Obljakov 71pen/
Rostov - Rubin 1:1 (1:0)
/Sulejmanov 30 - Sive 51p/
Krasnodar - Ahmat 1:0 (1:0)
/Kristijan 45/
Nedelja
Zenit - Dinamo 3:0 (2:0)
/Sobolev 29pen, 33, Glušenkov 87/
Krila Sovjetov - Dinamo Mahačkala 1:4 (1:2)
/Olenjikov 27 - Alarkon 5, Gluškov 22, Lesovoj 77, Agalarov 90+3/
Baltika - Spartak Moskva 1:2 (1:1)
/Mendel 23 - Ugalde 20, Solari 49/