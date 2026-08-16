Previše je ovo grešaka da bi se izbegao poraz: Spartak se brzo otreznio i vratio pobedama

Poraz u Moksvi od direktnog konkurenta za najviši plasman, Krasnodara, bio je veoma neprijatan za moskovski Spartak, ali je ekipa Huana Karlosa Karseda uspela da uradi ono što je najvažnije u ovakvim situacijama – došla je do pobede i brzo se vratila na pobednički kolosek. Spartak je to uradio u Kalinjingradu, gde je savladao domaću Baltiku sa 2:1, čime je zadržao tri boda zaostatka za besprekornim liderom na tabeli.

Osvajanje bodova nije predstavljalo nimalo lagan posao za Moskovljane, koji su dva puta morali da dolaze do vođstva, kako bi osvojili sva tri boda. Srećom po njih, kod oba gola su kumovale priično loše intervencije igrača Baltike. Prvo u 20. minutu, kada se razvila kontra gostiju. Mirlind Daku je dobio loptu direktno u noge protivničkog igrača, a potom je uposlio Manfreda Ugaldea, koji je bio besprekoran u realizaciji.