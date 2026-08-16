Nisu najlepši, ali opet će biti najnapaljeniji: Espanjol sproveo Levante kroz krugove pakla
Vreme čitanja: 3min | ned. 16.08.26. | 21:00
Katalonci samleli rivala koji se ništa nije pitao tokom čitave utakmice - 3:0.
Ako bi gledali igrački kadar, Espanjol je tim koji bi trebalo da se bori za opstanak. Ovog leta su uložili samo 5.550.000 evra na dovođenje novih fudbalera, što je triput manje nego prethodnog leta. Možda nisu najlepši za gledanje, ali ako govorimo o energiji - malo ko je u Primeri energičniji od njih. Možda ima do stadiona RCDE koji je pun svaki put kad je Espanjol domaćin, ili do publike koja važi za jednu od najfrenetičnijih u Primeri. Ona je ta koja dobrim delom napaja igrače i Espanjol postaje tim sa zaraznom energijom i nema dileme da će se taj naboj zadržati tokom čitave sezone. Pitanje je samo za šta će biti dovoljno.
Tako je bilo prethodne sezone na startu kad je Atletiko Madrid u paklu Katalonije izgoreo u finišu. Tako je bilo i na startu ove sezone. Espanjol je sproveo Levante kroz krugove pakla, dok je publika skakala kao da je u pitanju meč protiv mrske im Barselone. Na krilima strašne energije, Levante je zbrisan u prvih 45 minuta, a ključnu ulogu imao je dvostruki strelac Roberto Fernadez (3:0). Nekadašnji đak Barsine škole je već posle pet minuta bio najsnalažljiviji u petercu gosiju posle prekida i upisao se u strelce.
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Gosti iz Valensije su bili potpuno ošamućeni. Espanjol je samo u prvom poluvremenu imao deset šuteva na gol, dok je Levante jedva uspevao da izađe na protivničku polovinu usled pritiska ekipe koju vodi Manolo Gonzales. Marko Dmitrović je mogao da prostre ležaljku ispred gola, toliko su njegovi saigrači bili dominantni spram rivala.
I jednostavno su morali to da iskoriste kako bi povećali prednost. Opet Fernandez, dobro je reagovao na dodavanje Havija Ernandeza, bio bolje postavljen od štopera gostiju i opet zatresao mrežu. Jednostavno, protiv ovako, žargonski rečeno - napaljenog rivala, Levante nije imao šansu za bilo šta, pa mogu da budu zadovoljni što su izgubili ovim rezultatom. O tome koliko su domaći igrači bili agresivniji govori podatak da su napravili duplo više prekršaja od protivnika koji nije imao nijedan šut u okvir gola, a šutnuli su cela četiri puta.
Drugo poluvreme je bilo čisto odrađivanje posla. Levante je jedva uspevao da priđe golu, dok je tim iz Katalonije mogao da slavi ubedljivije, ali je šut Tajrisa Dolana fijuknuo pored stative dok je golman stajao ukopan. Međutim, isti igrač je deset minuta pre kraja meča plasirao nokaut nesnađenim gostima posle odlično istrčane kontre. Čisto da se upotpuni ionako dobar utisak koji je Espanjol ostavio.
Jasno je da su limitirani, jasno je da nemaju skoro nijednog igrača koga bi mogli da zamislite u nekom jačem klubu, verovatno neće biti nikakav faktor u borbi za Evropu u kasnijem delu sezone. Ali, opet, da su simpatični zbog trenera koji cedi zlato iz kamena sa limitiranim timom i sredstvima, ali i lude publike - još kako jesu.
PRIMERA – 1. KOLO
Subota
Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)
/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/
Sevilja - Rajo Valjekano 2:1 (0:1)
/Guridi 52pen, Peke 90+7 - Garsija 4/
Nedelja
Rasing Santander – Viljareal 2:2 (2:2)
/Martin 21 pen, Martines 34 – Gej 45, Pepe 45+1/
Espanjol - Levante 3:0 (2:0)
/Fernandez 5, 40, Dolan 80/
Ponedeljak
21.00: (2,35) Deportivo La Korunja (3,20) Elče (3,20)
Sreda
21.00: (1,30) Atletiko Madrid (5,20) Malaga (11,0)
Četvrtak
21.00: (2,20) Rajo Valjekano (3,15) Alaves (3,60)
Odloženo
Subota, 22. avgust
17.00: (1,75) Atletik Bilboa (3,50) Sevilja (5,00)
19.30: (2,20) Valensija (3,30) Selta (3,40)
21.30: (5,25) Espanjol (4,30) Real Madrid (1,57)
Nedelja, 23. avgust
21.30: (8,00) Elče (5,30) Barselona (1,35)
***kvote su podložne promenama