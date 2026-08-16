Nisu najlepši, ali opet će biti najnapaljeniji: Espanjol sproveo Levante kroz krugove pakla

Gosti iz Valensije su bili potpuno ošamućeni. Espanjol je samo u prvom poluvremenu imao deset šuteva na gol, dok je Levante jedva uspevao da izađe na protivničku polovinu usled pritiska ekipe koju vodi Manolo Gonzales. Marko Dmitrović je mogao da prostre ležaljku ispred gola, toliko su njegovi saigrači bili dominantni spram rivala.

I jednostavno su morali to da iskoriste kako bi povećali prednost. Opet Fernandez, dobro je reagovao na dodavanje Havija Ernandeza, bio bolje postavljen od štopera gostiju i opet zatresao mrežu. Jednostavno, protiv ovako, žargonski rečeno - napaljenog rivala, Levante nije imao šansu za bilo šta, pa mogu da budu zadovoljni što su izgubili ovim rezultatom. O tome koliko su domaći igrači bili agresivniji govori podatak da su napravili duplo više prekršaja od protivnika koji nije imao nijedan šut u okvir gola, a šutnuli su cela četiri puta.

Drugo poluvreme je bilo čisto odrađivanje posla. Levante je jedva uspevao da priđe golu, dok je tim iz Katalonije mogao da slavi ubedljivije, ali je šut Tajrisa Dolana fijuknuo pored stative dok je golman stajao ukopan. Međutim, isti igrač je deset minuta pre kraja meča plasirao nokaut nesnađenim gostima posle odlično istrčane kontre. Čisto da se upotpuni ionako dobar utisak koji je Espanjol ostavio.

Jasno je da su limitirani, jasno je da nemaju skoro nijednog igrača koga bi mogli da zamislite u nekom jačem klubu, verovatno neće biti nikakav faktor u borbi za Evropu u kasnijem delu sezone. Ali, opet, da su simpatični zbog trenera koji cedi zlato iz kamena sa limitiranim timom i sredstvima, ali i lude publike - još kako jesu.

PRIMERA – 1. KOLO

Subota

Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)

/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/

Sevilja - Rajo Valjekano 2:1 (0:1)

/Guridi 52pen, Peke 90+7 - Garsija 4/

Nedelja

Rasing Santander – Viljareal 2:2 (2:2)

/Martin 21 pen, Martines 34 – Gej 45, Pepe 45+1/

Espanjol - Levante 3:0 (2:0)

/Fernandez 5, 40, Dolan 80/

Ponedeljak

21.00: (2,35) Deportivo La Korunja (3,20) Elče (3,20)

Sreda

21.00: (1,30) Atletiko Madrid (5,20) Malaga (11,0)

Četvrtak

21.00: (2,20) Rajo Valjekano (3,15) Alaves (3,60)

Odloženo

Subota, 22. avgust

17.00: (1,75) Atletik Bilboa (3,50) Sevilja (5,00)

19.30: (2,20) Valensija (3,30) Selta (3,40)

21.30: (5,25) Espanjol (4,30) Real Madrid (1,57)

Nedelja, 23. avgust

21.30: (8,00) Elče (5,30) Barselona (1,35)

***kvote su podložne promenama