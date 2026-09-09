Ikardi bira novu avanturu: Brazilci čekaju rasplet sa Rišarlisonom, Everton i Lacio u igri

Međutim, ni posao sa Rišarlisonom neće biti jednostavan. Vasko da Gama je trenutno ozbiljno uključena u pregovore, predsednik kluba Pedrinjo lično radi na njegovom dolasku, dok je i sam fudbaler navodno naklonjen povratku upravo u klub iz Rio de Žaneira, za koji je poznato da navija. Zbog toga se Ikardijevo ime sve češće pominje u Belo Horizonteu.

Za Atletiko Mineiro bi Argentinac predstavljao izuzetno primamljivu opciju i iz finansijskog ugla. Ikardi je slobodan igrač, što znači da za njega nije potrebno plaćati obeštećenje niti pregovarati sa drugim klubom. Jedina prepreka jeste dogovor oko plate, bonusa i trajanja ugovora. A Brazil mu nije jedina moguća destinacija. U prethodnim sedmicama interesovanje su pokazivali i Sao Paulo i Vasko da Gama, mada se ni jedan od ta dva kluba nije pomerio dalje od početnih kontakata. Mnogo ozbiljniji signal stigao je iz Engleske.

Ikardi je formalno ponuđen Evertonu, koji razmatra mogućnost da povuče konkretan potez. Klub sa Hil Dikinsona ostao je sa veoma ograničenim izborom u napadu nakon prodaje Beta i neuspešnog pokušaja da dovede Folorina Baloguna, pa se dolazak iskusnog centarfora bez obeštećenja nameće kao vrlo zanimljivo rešenje.

Bivši izvršni direktor Evertona Kit Vajns čak je javno podržao takvu ideju.

"Mauro Ikardi je hodajuća sapunica, ali bi mogao da funkcioniše. To bi moglo da bude rešenje koje bi zaista umirilo navijače“, rekao je Vajns.

I zaista, Ikardijeva karijera često je donosila gotovo jednako mnogo priče van terena koliko i na njemu, ali kada se brojke stave na papir, teško je osporiti njegov golgeterski kvalitet. U dresu Galatasaraja odigrao je 134 utakmice, postigao 77 golova, upisao 25 asistencija i osvojio šest trofeja. U Istanbulu je imao status jedne od najvećih zvezda tima, ali je saradnja završena nakon što nije prihvatio novi ugovor koji je podrazumevao smanjenje plate za čak 50 odsto i saradnju dugu samo jednu sezonu. Pre odlaska je zarađivao oko 10.000.000 dolara godišnje.

Treći ozbiljan pravac vodi ka Italiji, zemlji u kojoj je Ikardi već ostavio dubok trag igrajući za Sampdoriju i Inter. Lacio je u jednom trenutku otišao najdalje i Argentincu ponudio dvogodišnji ugovor vredan oko 3.000.000 po sezoni. Pregovori su, međutim, trenutno zaustavljeni, ali nisu i definitivno propali. Ikardijev zastupnik Leterio Pino objasnio je i zbog čega njegov klijent ne žuri sa odlukom.

"Novac nije prioritet. On traži tehnički projekat i mogućnost da ostane na jednom mestu dve ili tri godine.“ Upravo ta rečenica možda najbolje objašnjava zašto Ikardi još nema novi klub.

Sa 33 godine više ne mora da juri najveći ugovor karijere, dok mu status slobodnog igrača daje luksuz koji većina fudbalera nema. Ne zavisi od pregovora dva kluba, nema obeštećenja, niti mora da čeka klasičan prelazni rok kako bi potpisao ugovor. Može da bira. Brazil mu nudi potpuno novu avanturu i ogroman fudbalski ambijent, Everton mogućnost povratka na najveću evropsku scenu kroz Premijer ligu, dok bi Lacio predstavljao povratak u dobro poznatu Seriju A.

Atletiko Mineiro trenutno čeka epilog priče sa Rišarlisonom. Everton vaga da li da povuče konkretan potez. Lacio i dalje drži vrata odškrinuta. A Ikardi? On za sada može mirno da posmatra fudbalsku pijacu i čeka da neko od zainteresovanih odluči da od interesovanja pređe na potpis. Jer dok drugi klubovi jure poslednje dane prelaznog roka, Ikardi kao slobodan igrač ima ono što je na fudbalskoj pijaci ponekad najvrednije - vreme.