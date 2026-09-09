Analiza suđenja derbija: Penal čist, Bađo morao da bude isključen
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.09.26. | 14:39
Nenad Minaković napravio dve ozbiljne greške, VAR soba ispravila samo jednu
Nenad Minaković je napravio dve ozbiljne greške na nedavnom 180. večitom derbiju, a VAR soba na čelu Momčilom Markovićem ispravila mu je jednu. Jasno je da će Minković dobiti slabu ocenu za arbitražu u najvećoj srpskoj utakmici.
Prevideo je penal za Crvenu zvezdu u 23. minutu kada je oboren Matej Gaštarov (reagovala je VAR soba), dok je u drugoj spornoj situaciji izostala korekcija Momčila Markovića. Govorimo o zaustavnom vremenu kada je start Badža nad Vukotićem morao da budem sankcionisan crvenim kartonom.
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Dobro je u 23. minutu reagovala VAR soba, na čelu sa Momčilom Markovićem. Posle pregleda snimka, stav je komisije, sudija Nenad Minaković ispravno se odlučio na drugačiju odluku od prvobitne i pokazao na belu tačku.
„Odbrambeni igrač startovao je na protivnika, koji je ušao u kazneni prostor s loptom, ali nije odigrao loptu nego je došlo do kontakta s nogom napadača. Pošto je VAR imao jasan video dokaz o načinjenom prekršaju, pozvao je sudiju na OFR, koji je ispravno dosudio kazneni udarac“, stoji u zvaničnom objašnjenju.
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Videćemo na koji način će Fran de Blekere kazniti sudijski tim za propust u samom finišu meča. Glavni sudija, Nenad Minaković, pokazao je žuti karton, međutim, situacija je zahtevala i VAR intervenciju. Iz Sportskog centra FSS, gde se nalazi VAR soba, nije bilo intervencije. „Igrač je napravio prekršaj otpozadi na svog protivnika koristeći obe noge, kao i veliku brzinu i intenzitet. Činjenica da je igrač odigrao loptom ne umanjuje ozbiljnost ovakvog prekršaja, jer je ugrožena bezbednost protivnika. U ovakvoj situaciji, očekivana je VAR intervencija kako bi bio pokazan crveni karton.“
Ispravno je isključen i prvotimac Radnika, Kosia, zbog namernog udaranja prvotimca Čukaričkog Karela Mustme u finišu meča. Na osnovu VAR snimka sudija Lazar Lukić dosudio je i penal za beogradski tim.