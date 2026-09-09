Junajted ulupao milijardu od 2022, a odbrana ista?! I sad ima opravdan razlog za brigu…

Tek drugi put u poslednjih pet sezona Mančester junajted će igrati u Ligi šampiona, prvi put u redizajniranoj. Onaj prethodni bi njegovi navijači najradije potisnuli u najmračnije kutke stadiona i pamćenja, jer je u konkurenciji Bajerna, Galatasaraja i Kopenhagena ispao u grupnoj fazi. Od tada je u Evropi igrao četvrtkom ili ga u njoj nije bilo. Sudbina je udesila da opet bude četvrti dan u nedelji.

Tačno se znalo gde mu je mesto – u Ligi šampiona. Pri samom vrhu ili na vrhu. Ali, to je bilo nekada, kada se znalo ko šta radi. Od tih vremena i dana kada je na Old Trafordu šefovao ser Aleks Ferguson podosta je prošlo. Mlađi naraštaji se ni se sećaju kakav je to klub bio. Za deseniju i kusur štošta se promeni, izvrše naopačke, pa je tako Mančester junajtedu postao uspeh kada igra u društvu najboljih. Ne tako davno bilo je nezamislivo da ga tu nema.

Opet četvrtak, sve zbog zaštićenog kola Lige šampiona koje se ove sedmice igra u tri dana, pa još na povratku Sabah. Nekako nema prizvuk elite, ali kada pogleda šta Mančester junajted čeka, a to su dueli sa Atletiko Madridom, Komom, Romom, lisabonskim Sportingom, Lajpcigom, Bajernom i Viljarealom, možda i bolje što je tako. IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA Jer, potencijalno bi mogao da krene pobedom, a posle će mu svakako duša biti u nosi i hteće na isti da izađe… Ni po čemu ova sezona mančesterskog kluba neće ličiti na prethodnu, već je to spoznao Majkl Kerik. Kada je došao, bio je privremeno rešenje i nesnosnog pritiska nije bilo. U takvim okolnostima se snašao. Sada kada je dobio posao za stalno, sa oročenim ugovorom do leta 2028. godine, ide malo teže, ali imaće vremena da ispravi stvari, mada pitanje je koliko će zapravo biti prostora za tako nešto, pošto će broj utakmica biti drastično povećan. (©Reuters) Preuzeo je od Rubena Amorima ekipu bez samopouzdanja, ali i bez preterano obaveza. Klub nije igrao evropska takmičenja, ispao je iz FA kupa i Liga kupa, ostao je samo na Premijer ligi. Minule sezone u svim takmičenjima odigrao je tek 40 utakmica, što je najmanje još od sezone 1913/1914. Imao je vremena da tumba, preslaže, priprema se i uigrava za domaće prvenstvo, dok su drugi imali zgusnut raspored. Toga neće biti ove sezone. Mančester junajted bi mogao da odigra 20 i kusur utakmica više nego lani, a Majkl Kerik bi mogao da ima ozbiljnu glavobolju. Zašto?

Odgovor leži u igračkom kadru i transfer-politici engleskog velikana. Prošlog leta na Teatru snova su započeli rekonstrukciju, ko zna koju po redu otkako nema ser Aleksa Fergusona na poziciji na kojoj je bio decenijama, i sve ukazuje na to da im je u planu da je sprovode u etapama. Pre godinu dana rađeno je na osveženju napada, potpisani su Mateus Kunja, Brajan Embeumo i Benjamin Šeško. Takođe je među stative pridodat Sene Lamens, jer su shvatili u Mančester junajtedu da se u Andrea Onanu ne mogu pouzdati i da je među najrđavijim potezima taj što je David de Hea sklonjen kako bi bio doveden golman koji bolje igra nogom… Tokom ovog leta prioritet je bio vezni red, izbor je pao na Jurija Tilemansa, Andreja Santosa i Karlosa Balebu. Dobio je Majkl Kerik veću mogućnost izbora, a sve skupa tri akvizicije Crvene đavole su koštale 173.200.000 evra, što je najmanja potrošnja u letnjem prelaznom roku još od sezone 2021/2022. Od tada je redovno probijano 200.000.000 evra, nekada i poprilično. Neretko ulaganja nisu bila mudra, vučeni su krivi potezi, a upravo od pomenutog leta kada je najmanje investirano je Mančester junajted ulupao preko milijardu. Ne evra, nego funti! Od svih klubova u Premijer ligi u tom periodu ima najveći neto rashod, a da sve bude gore odbrana mu je godinama ista?! (©Reuters) Mančester junajted jeste tokom proteklih godina pazario defanzivce, opkladio se na Lenija Jora, Nusaira Mazrauija, Matijsa de Lihta, Ejdena Hevena, međutim, na početku tekuće sezone, iz različitih razloga, Majklu Keriku poslednju liniju čine: Diogo Dalot, Hari Megvajer, Lisandro Martines, Luk Šo. Svi oni bili su starteri i pre četiri godine. Nije se mrdnuo sa mrtve tačke, ako se pogleda start ove sezone, a postoji i opravdan razlog za brigu… Leži u tome da će Crveni đavoli igrati dva ili tri puta sedmično, što proletos kada su se vinuli do trećeg mesta u Premijer ligi i dohvatili Ligu šampiona nije bio slučaj, a ostali su na jednoj proverenom levom beku – na Luku Šou. Nije zašao u pozne igračke godine, ali jeste izraubovan i staklen. Spada među one na čijem dresu bi negde trebalo da stoji natpis „lako lomljivo“. I znali su u klubu da mu je potrebna prava zamena, a ne da jedina alternativa bude nedokazani Hari Amas, i hteli su nekoga da angažuju. Alehandro Balde, Luis Hol, Ian Matsen, Rajan Ait-Nuri su se pominjali, međutim, potpis nije pao poslednjeg dana pijace.