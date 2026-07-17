Ilić pred finale Mundijala: Argentina ima neverovatno srce, tako se bori za svoju zemlju

Ako bi se gledalo čisto sa stručne strane, tas bi prevagnuo na stranu Španije. No, kako se Saša Ilić ponekad vodi emocijama, a baš će takav slučaj biti u nedelju, diže ruke za Argentinu.

Zbog načina na koji se Latinosi bore, zbog načina na koji ulaze u duele, kakvu energiju emitiju. I, naravno, zbog onog koji ih vodi na terenu – Lea Mesija.