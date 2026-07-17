Ilić pred finale Mundijala: Argentina ima neverovatno srce, tako se bori za svoju zemlju
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Vreme čitanja: 1min | pet. 17.07.26. | 11:40
„I za – Mesija, najboljeg igrača sveta u poslednjih 40 godina“, kaže trener Partizana
Ako bi se gledalo čisto sa stručne strane, tas bi prevagnuo na stranu Španije. No, kako se Saša Ilić ponekad vodi emocijama, a baš će takav slučaj biti u nedelju, diže ruke za Argentinu.
Zbog načina na koji se Latinosi bore, zbog načina na koji ulaze u duele, kakvu energiju emitiju. I, naravno, zbog onog koji ih vodi na terenu – Lea Mesija.
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„Navijaću za Argentinu, prvenstveno zbog Lionela Mesija, jer je po mom mišljenju najbolji fudbaler sveta u poslednjih 30 ili 40 godina. Španija je blagi favorit u finalu, jer ima izuzetno kvalitetne igrače i tehnički je potkovanija od Argentine. Sa druge strane, Argentina ima neverovatno srce i energiju. Požrtvovanost kakvu su Argentinci demonstrirali protiv Engleske dugo nisam video na fudbalskim terenima – ta ekipa bukvalno daje sve za svoju zemlju i za Mesija. Ja ću navijati za njih, ali ako moram da govorim sa stručne strane, prednost ipak dajem Španiji“, predočio je Saša Ilić, trener Partizana.