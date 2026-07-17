Saša Ilić: Ne očekujem kredit zbog igračke karijere, ali očekujem ekstra klasu od pojačanja

„Počinjemo ono za šta smo se spremali prethodnih mesec dana. Startuju takmičarski mečevi, a ambicije Partizana su svima dobro poznate. Uz dužno poštovanje Zemunu, postaraćemo se da pružimo maksimum i zabeležimo pobedu na startu prvenstva, iako ekipa još nije na nivou spremnosti koji se očekuje, potrebno nam je još malo vremena“, počeo je izlaganje Saša Ilić.

Na pitanje da li pred debi na klupi voljenog kluba oseća prepoznatljivu tremu i ima li čuvenih „leptirića u stomaku“, Ilić odgovara smireno.

„Ne specijalno. Navijači su uvek uz nas, očekujem ih u velikom broju na Ubu, prevashodno zbog podrške igračima jer imamo mladu ekipu. Uz njihovu pomoć sa tribina biće nam daleko lakše da dođemo do trijumfa. Znam da nas na stadionu Jedinstva čeka veštačka trava, međutim, nisam pristalica priča o podlozi. Teren ne sme i ne može da nam bude nikakav izgovor. Moramo da uđemo maksimalno agresivno i disciplinovano u ovaj meč. Poštujemo Zemun, napravio je dobar rezultat i dovelo solidna pojačanja, ali Partizan mora da diktira tempo utakmice i pruži maksimum.“

Iako će ovo za popularnog Saleta biti posebna utakmica, jer se posle sedam godina vratio u klubu, ističe da je sad posvećen poslu, a ne emocijama

„Nisam isti trener kao na početku karijere u Čukaričkom. Emocije su sada sigurno veće jer je u pitanju Partizan, ali sada sam iskusniji i uspevam da ih kanališem. Trudiću se da se ponašam i radim baš onako kako dolikuje treneru velikog kluba. Ne očekujem nikakav poseban kredit kod navijača zbog svog igračkog imena. Ja sam profesionalni trener i ovim poslom se bavim otkako sam završio igračku karijeru. Dosta ljudi mi pominje kredit, ali ja stvari ne posmatram na taj način. Moj opstanak na klupi zavisiće isključivo od rezultata, kao i od toga kako ekipa igra i napreduje na terenu. Zato sam fokusiran samo na tim, da se pokažemo u najboljem mogućem svetlu.“

Sredino jula malo ko od Grobara pominje titulu, jer ona uz sve probleme nije realna, ali nas je zanimalo gde Saša Ilić vidi Partizan krajem maja naredne godine.

„Voleo bih da vidim Partizan tamo gde žele da ga vide svi njegovi navijači. Ne smemo upasti u zamku euforije. Moramo da idemo isključivo od meča do meča i da na osnovu toga pravimo planove. Partizan ne trpi prosek, uvek se gleda da budemo najbolji, ali idemo korak po korak. Prvo Zemun, onda kvalifikacije za Evropu. Što se tiče lige, biće izuzetno bitan svaki bod, posebno jer veliki broj ekipa ispada i ove sezone će borba biti još surovija. Znam da Zvezda, Vojvodina, Železničar i Čukarički imaju ogromne ambicije da budu u samom vrhu našeg fudbala, ali i Partizan ima ambicije, koje su uvek najveće moguće“.

DRAGOJEVIĆ NAS JE NAPUSTIO, OUMA NE LUTA I VEOMA JE AGRESIVAN

Baš pred početak Mozzart Bet Superlige crno-beli su ostali bez kapitena Vanje Dragojevića koji će uskoro biti promovisan u novog člana Glazgov Rendžersa. Zamena je već spremna u liku Timotija Oume iz praške Slavije.

„Juče nas je napustio naš dosadašnji kapiten i od srca mu želim sreću u nastavku karijere. Partizan je klub koji funkcioniše tako da direktno zavisi od izlaznih transfera, a opšte je poznato da finansijska situacija nije sjajna. Iskreno se nadam da će nam ubrzo stići novi igrači koji će dodatno zaoštriti konkurenciju u timu. Odlazak Dragojevića nam je otvorio goruće pitanje na poziciji zadnjeg veznog. Skautirali smo Oumu, odgledali dosta njegovih utakmica i za nas je ključna stvar to što Kenijac dolazi iz igranja, ima utakmice u nogama. Izuzetno je snažan, odlično pokriva poziciju „šestice“, taktički je disciplinovan, ne luta na terenu i veoma je agresivan. Ako se posao realizuje i on dođe, nadam se da je u dobrom fizičkom stanju i da ćemo moći ekspresno da ga koristimo“.

Kada je u pitanju startnih 11 za duel na Ubu, Ilić nema dilema.

„Znam sastav koji će istrčati na teren, detaljno smo razmatrali sve opcije. Poznato je da u trenerskoj filozofiji volim da rotiram igrače, a takmičarska spremnost može da se dostigne jedino kroz utakmice. Očekujem da dosta igrača kroz visok intenzitet na mečevima proba da dostigne željenu formu. Potpuno je normalno da na početku prvenstva nismo u optimalnom stanju, ali verujem da ćemo brzo doći do njega.“

Uz, trebalo bi, ako rukovodioci ubrzaju realizaciju nekih poslova, uz još ponekog novajliju.

„Svaki trener na svetu želi što više kvalitetnih igrača na raspolaganju kako bi pojačao konkurenciju, ali to zavisi od mogućnosti i određenih stvari unutar kluba. Nadam se da ćemo dovesti još nekoliko imena koja će doneti ekstra klasu, preko potrebnu. Četvorica novajlija su stigla pre početka priprema, prošli su kompletan proces sa nama, u solidnom su fizičkom stanju i odlično su upoznati sa našim zamislima na terenu. Sa druge strane, Brazilac Že još uvek nije u potpunosti fizički spreman, ali se nadamo da će se brzo priključiti“, zaključio je Ilić.