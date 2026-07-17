Janaj emotivno o odlasku Motlija u Zvezdu, ali i o Partizanu i Erginu Atamanu

Ovoga je svestan i vlasnik tima iz Tel Aviva Ofer Janaj , koji se na zvaničnom Tviter nalogu oprostio od Motlija i to prilično emotivnim rečima. "JM, bio si prvi iskusni igrač koji je stigao u ambiciozni, ali mali i skromni Hapoel Tel Aviv. Tvoj dolazak postavio je temelje za sve talentovane igrače koji su došli posle tebe i pomogli da se izgradi sjajni Hapoel iz sezone 2024/2025, koji je osvojio Evrokup, a ti si poneo priznanje MVP-ja" , počeo je prvi čovek Crvenih.

Janaj je nastavio u istom tomu o sada novom centru Crvene zvezde.

"Do titule smo stigli u godini kada je Izrael bio u ratu i kada nijednu utakmicu nismo odigrali na domaćem terenu. Zbog toga je ovaj uspeh još veći od Partizanove titule iz 1992. godine, osvojene daleko od kuće. Na tom putu morali smo d dobijemo plej-of seriju protiv izvanredne Valensije, evropske sile koju su mnogi smatrali da je nemoguće pobediti (već naredne sezone igrala je na fajnal-foru Evrolige). Usput, Ergine moguće je dobiti seriju protiv Valensije... JM, zauvek ćeš biti u našim srcima i deo istorije. Uvek ćeš biti član naše porodice i uvek možeš da računa na moje prijateljstvo. Crvena zvezdo, čuvaj ga dobro", napisao je Janaj.

Motli će biti treće pojačanje Crvene zvezde za narednu sezonu, jer su pre njega opremu kluba s Malog Kalemegdana zadužili Kris Džons i David Kramer.