IN MEMORIAM: Kevin Kigen (1951 - 2026)

Tokom bogate igračke karijere pored Liverpula za koji je na 323 utakmice postigao 100 golova, dubok trag ostavio je u HSV-u sa kojim je igrao finale Kupa šampiona 1980. godine. Kasnije je nosio dres Sautemptona i Njukasla. Kao igrač bio je poznat po izuzetnoj fizičkoj snazi uprkos visini od svega 173 centimetra.

Pamti se njegovo telepatsko razumevanje sa Džonom Tošakom. Kad god bi se njih dvojica uz Kenija Dalgliša pojavili u startnoj postavi, odmah se znalo da protivniku sledi dvočasovno mučenje. Zbog niskog rasta i majstorstva dobio je nadimak "Mighty Mouse" - Moćni miš.

Kasnije je ostvario zapaženu trenersku karijeru. Najviše uspeha imao je u Njukaslu kome je doneo plasman u Premijer ligu u sezoni 1992/93. Na sve to, bio je poznat po izrazito napadačkom fudbalu iako je znao da će mu odbrana patiti. Kasnije je pričao da je veliki uticaj na njega imao Bil Šenkli čuveni trener Liverpula u periodu kad je Kigen bio igrač Redsa. Pored Svraka, vodio je Fulam, Mančester Siti i reprezentaciju Engleske na EP 2000.