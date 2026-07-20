IN MEMORIAM: Kevin Kigen (1951 - 2026)
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 16:56
Legendarni napadač Liverpula preminuo je u 75. godini od posledica kancera
Legendarni napadač Liverpula Kevin Kigen, član čuvene generacije Redsa koja se u sezoni 1976/77 popela na krov Evrope preminuo je danas u 75 godini života pod posledice borbe sa kancerom. Sam Kigen je priznao da je bolest dopla do četvrtog stadijuma, odnosno najnaprednije faze i pretila je da će se raširiti na druge delove tela.
Kigenova porodica prvobitno je otkrila još u januaru da je krenula borba sa opakom bolešću. Od tada, čuveni napadač nalazio se u bolnici. Inače, Kevin je za kancer saznao tek posle saobraćajne nesreće koju je imao i posle koje je operisan. Tad mu je rečeno da imaju vrhunskog lekara za njega. Nažalost, nije mogao da izdrži do kraja.
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Tokom bogate igračke karijere pored Liverpula za koji je na 323 utakmice postigao 100 golova, dubok trag ostavio je u HSV-u sa kojim je igrao finale Kupa šampiona 1980. godine. Kasnije je nosio dres Sautemptona i Njukasla. Kao igrač bio je poznat po izuzetnoj fizičkoj snazi uprkos visini od svega 173 centimetra.
Pamti se njegovo telepatsko razumevanje sa Džonom Tošakom. Kad god bi se njih dvojica uz Kenija Dalgliša pojavili u startnoj postavi, odmah se znalo da protivniku sledi dvočasovno mučenje. Zbog niskog rasta i majstorstva dobio je nadimak "Mighty Mouse" - Moćni miš.
Kasnije je ostvario zapaženu trenersku karijeru. Najviše uspeha imao je u Njukaslu kome je doneo plasman u Premijer ligu u sezoni 1992/93. Na sve to, bio je poznat po izrazito napadačkom fudbalu iako je znao da će mu odbrana patiti. Kasnije je pričao da je veliki uticaj na njega imao Bil Šenkli čuveni trener Liverpula u periodu kad je Kigen bio igrač Redsa. Pored Svraka, vodio je Fulam, Mančester Siti i reprezentaciju Engleske na EP 2000.