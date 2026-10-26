Interkontinentalni derbi: Bitka za titulu, ali i ostanak na radnom mestu

Možda i bitnija stvar od toga ko će biti prvi do 10. kola je budućnost Fenerovog stratega Ismaila Kartala. Turski mediji su složni u jednoj tvrdnji – ako u ponedeljak izgubi, pa makar i minimalnim rezultatom, dobiće otkaz.

“Znam dobro kako da motivišem ekipu za derbije i kako se pobeđuje na tom stadionu. Tamo sam (pre dve godine) pobedio sa 10 ljudi. Idem da ponovo pobedim Galatasaraj”, poručio je Kartal.

19.30: (1,97) Galatasaraj (4,10) Fenerbahče (3,30)

Razlog za to u manjoj meri su loši rezultati u duelima sa Gazijantepom (0:0) i Bešiktašom (1:2), mnogo veći su blamaža koju su Kanarinci doživeli u Evropi. Naime, u 1. kolu Lige šampiona tim u koji je letos uloženo blizu 100.000.000 evra na pojačanja poput Mejsona Grinvuda, Sidikija Šerifa i Romelua Lukakua deklasiran je u Birmingemu od Aston Vile sa 0:6. Potom, prošlog utorka je odigrao kod kuće samo 2:2 sa Slavijom iz Praga, pošto je ispustio dva gola prednosti.

S druge strane, Galatasaraj je u elitnom takmičenju u sredu upisao prve bodove, tako što je kao gost savladao Lil u Francuskoj sa 4:2. Pokazao je karakter i kada je do pred kraja prvog poluvremena gubio sa 2:1, tako da sa ogromnom injekcijom samopouzdanja dočekuje gradski derbi.

Na prošlom, u aprilu ove godine na kojem je takođe bio domaćin, Galatasaraj je slavio sa 3:0. Interesantno, nijednom na poslednjih šest Interkontinentalnih derbija koji su se igrali u Evropi nisu obe ekipe uspele da postignu pogodak, odnosno nije viđena igra GG.

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TURSKA 1 – 9. KOLO

Petak

Alanja – Kodžaeli 1:2 (0:2)

/Ruan 52 – Kutlu 27, Baku 42/

Subota

Ejup – Kasimpaša 0:1 (0:1)

/Benedičak 37/

Gazijantep – Erzurum 1:3 (0:0)

/Čalhanoglu 71 – Kardoso 53, Geršalu 64, Điorbelidze 90+5/

Samsun – Amed 1:2 (1:0)

/Tomason 21 – Orban 73pen, Saba 84/

Nedelja

Konja – Genčlerbirligi 2:0 (1:0)

/Avazim 43, 56/

Geztepe – Čorum 2:0 (2:0)

/Antunes 3, Žuan 38/

Ponedeljak

17.00: (1,37) Bešiktaš (5,20) Bašakšehir (6,50)

17.00: (3,60) Rize (4,20) Trabzon (1,92)

19.30: (1,97) Galatasaraj (4,10) Fenerbahče (3,30)

***Kvote su podložne promenama