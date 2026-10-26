Interkontinentalni derbi: Bitka za titulu, ali i ostanak na radnom mestu
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 09:50
Susret Galatasaraja i Fenerbahčea, zakazan za ovaj ponedeljak od 19.30 časova, zatvoriće 9. kolo Superlige Turske
Najveći spektakl turskog fudbala gledaćemo ovog ponedeljka od 19.30 časova. Dva najveća kluba, ne samo Istanbula već čitave Turske – Galatasaraj i Fenerbahče – sastaće se u Interkontinentalnom derbiju u okviru 9. kola Superlige.
Taj duel u evropskom delu grada, na Galatasarajevom stadionu, direktno će odlučiti ko će dalje nositi štafetu. Trenutno je Galata lider sa 19 bodova, Fenerbahče je treći sa tri poena manje, dok je između njih potpuno neočekivano Amed sa 17.
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Možda i bitnija stvar od toga ko će biti prvi do 10. kola je budućnost Fenerovog stratega Ismaila Kartala. Turski mediji su složni u jednoj tvrdnji – ako u ponedeljak izgubi, pa makar i minimalnim rezultatom, dobiće otkaz.
“Znam dobro kako da motivišem ekipu za derbije i kako se pobeđuje na tom stadionu. Tamo sam (pre dve godine) pobedio sa 10 ljudi. Idem da ponovo pobedim Galatasaraj”, poručio je Kartal.
19.30: (1,97) Galatasaraj (4,10) Fenerbahče (3,30)
Razlog za to u manjoj meri su loši rezultati u duelima sa Gazijantepom (0:0) i Bešiktašom (1:2), mnogo veći su blamaža koju su Kanarinci doživeli u Evropi. Naime, u 1. kolu Lige šampiona tim u koji je letos uloženo blizu 100.000.000 evra na pojačanja poput Mejsona Grinvuda, Sidikija Šerifa i Romelua Lukakua deklasiran je u Birmingemu od Aston Vile sa 0:6. Potom, prošlog utorka je odigrao kod kuće samo 2:2 sa Slavijom iz Praga, pošto je ispustio dva gola prednosti.
S druge strane, Galatasaraj je u elitnom takmičenju u sredu upisao prve bodove, tako što je kao gost savladao Lil u Francuskoj sa 4:2. Pokazao je karakter i kada je do pred kraja prvog poluvremena gubio sa 2:1, tako da sa ogromnom injekcijom samopouzdanja dočekuje gradski derbi.
Na prošlom, u aprilu ove godine na kojem je takođe bio domaćin, Galatasaraj je slavio sa 3:0. Interesantno, nijednom na poslednjih šest Interkontinentalnih derbija koji su se igrali u Evropi nisu obe ekipe uspele da postignu pogodak, odnosno nije viđena igra GG.
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TURSKA 1 – 9. KOLO
Petak
Alanja – Kodžaeli 1:2 (0:2)
/Ruan 52 – Kutlu 27, Baku 42/
Subota
Ejup – Kasimpaša 0:1 (0:1)
/Benedičak 37/
Gazijantep – Erzurum 1:3 (0:0)
/Čalhanoglu 71 – Kardoso 53, Geršalu 64, Điorbelidze 90+5/
Samsun – Amed 1:2 (1:0)
/Tomason 21 – Orban 73pen, Saba 84/
Nedelja
Konja – Genčlerbirligi 2:0 (1:0)
/Avazim 43, 56/
Geztepe – Čorum 2:0 (2:0)
/Antunes 3, Žuan 38/
Ponedeljak
17.00: (1,37) Bešiktaš (5,20) Bašakšehir (6,50)
17.00: (3,60) Rize (4,20) Trabzon (1,92)
19.30: (1,97) Galatasaraj (4,10) Fenerbahče (3,30)
***Kvote su podložne promenama