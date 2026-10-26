Neprijatne prognoze nakon Vilijamsove teške povrede: Karijera mu više nikad neće biti ista
Vreme čitanja: 3min | pon. 26.10.26. | 10:35
Van terena će sigurno biti mesecima, moguće i da je kraj sezone
Zanemeli su svi u Pejkom Centru posle teške povrede Džejlena Vilijamsa i bilo je više nego očigledno koliko je prelom levog skočnog zgloba uticao na sve aktere utakmice između Oklahome i Los Anđeles Klipersa.
Odmah je postalo jasno koliko je povreda teška i da je vrlo verovatno za njega sezona završena, a prema prognozama specijaliste, dr Brajana Saterera – nije dobro. On smatra da je Vilijams doživeo i prelom i iščašenje levog skočnog zgloba.
”Na osnovu svega što sam video na snimku, verovatno je da je u pitanju dislokacija, zajedno sa prelomom kosti. U retkim situacijama može da se dogodi dislokacija bez preloma, ali u većini slučajeva prelom je povezan”, rekao je Saterer i dodao:
”Takođe, moguće je i doživeti i prelom bez dislokacije, međutim, razumno je biti zabrinut i verovati da se dogodio prelom uz dislokaciju”.
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Prema takvom scenariju, Vilijamsa čeka višemesečna pauza, a vrlo verovatno i kraj sezone. Ipak, ono što je mnogo gore u ovoj situaciji jeste to što će povreda, izvesno, imati trajne posledice na karijeru jednog od najboljih igrača Oklahome. Saterer je podsetio da je sličnu povredu svojevremeno doživeo Gordon Hejvord.
”Bez obzira kakva je kombinacija povreda, ovakav stepen zahteva dug, višemesečni oporavak. Čak i ako je samo dislokacija bez frakture, i dalje očekujem dug oporavak. Setimo se samo kako je bilo sa Gordonom Hejvordom kada se povredio pre nekoliko sezona, tako nešto očekujem i u Vilijamsovom slučaju”.
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Hejvord se pre tačno devet godina povredio tako što je slomio i nogu i zglob, a oporavak je trajao celih 12 meseci!
“Zasad, ovo bih označio kao tešku povredu skočnog zgloba. Očekujem višemesečno odsustvo, sa potencijalom da se proglasi i kraj sezone za igrača, čak i da mu karijera više nikad neće biti ista. Poput, ponavljam, Gordona Hejvorda”, zaključio je Saterer.
Pre povrede, Džejlen Vilijams je upisao osam poena, pet asistencija, te po dva skoka i ukradene lopte za 32 minuta, a OKC je na kraju slavio protiv Klipersa s rezultatom 108:101. Vilijams je već imao ozbiljnih problema sa povredama i posle šampionske sezone bio je limitiran na samo 33 nastupa zbog povreda zgloba šake, ali i problema sa zadnjom ložom obe noge.
NBA – Utorak
00.00: (1,70) Klivlend (15,0) Minesota (2,40)
00.00: (1,90) Šarlot (15,0) Vašington (2,10) - MOZZART RELAX
00.30: (1,35) Majami (16,0) Dalas (3,70)
00.30: (1,15) Boston (20,0) Čikago (6,50)
01.00: (1,20) Oklahoma (19,0) Finiks (5,50)
01.00: (2,65) Milvoki (16,0) Indijana (1,60)
01.30: (1,55) Hjuston (16,0) Atlanta (2,80) - MOZZART RELAX
02.00: (1,90) Juta (15,0) Memfis (2,10)
03.00: (1,35) Denver (16,0) Golden Stejt (3,70)
*** Kvote su podložne promenama