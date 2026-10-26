Neprijatne prognoze nakon Vilijamsove teške povrede: Karijera mu više nikad neće biti ista

Zanemeli su svi u Pejkom Centru posle teške povrede Džejlena Vilijamsa i bilo je više nego očigledno koliko je prelom levog skočnog zgloba uticao na sve aktere utakmice između Oklahome i Los Anđeles Klipersa.

Odmah je postalo jasno koliko je povreda teška i da je vrlo verovatno za njega sezona završena, a prema prognozama specijaliste, dr Brajana Saterera – nije dobro. On smatra da je Vilijams doživeo i prelom i iščašenje levog skočnog zgloba.

”Na osnovu svega što sam video na snimku, verovatno je da je u pitanju dislokacija, zajedno sa prelomom kosti. U retkim situacijama može da se dogodi dislokacija bez preloma, ali u većini slučajeva prelom je povezan”, rekao je Saterer i dodao:

”Takođe, moguće je i doživeti i prelom bez dislokacije, međutim, razumno je biti zabrinut i verovati da se dogodio prelom uz dislokaciju”.