IO FSS odlučio: Dubočica ostaje prvoligaš

Bilo je više kandidata koji su podneli kandidature, ali su se dva odavno izdvojila sa najvećim šansama – Dubočica i Tekstilac. Prema procenama pred današnju sednicu šanse su bile izjednačene, međutim, klub iz Leskovca je pobedio.

U minuloj sezoni Mozzart Bet Prve lige Srbije Dubočica je završila kao 14. na tabeli, dok je Tekstilac bio prvi ispod crte na 11. mestu.

Nova sezona počinje 1. avgusta.