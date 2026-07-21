Novinar V. Tomković

IO FSS odlučio: Dubočica ostaje prvoligaš

Vreme čitanja: 1min | uto. 21.07.26. | 16:47

Klub iz Leskovca dobio podršku pre Tekstilca

Prvoligaški fudbal igraće se i u predstojećoj sezoni Mozzart Bet Prve lige u Leskovcu!

Izvršni odbori Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici izglasao je da Dubočica popuni mesto koje je ostalo upražnjeno povlačenjem Dinama Jug iz takmičenja.

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Bilo je više kandidata koji su podneli kandidature, ali su se dva odavno izdvojila sa najvećim šansama – Dubočica i Tekstilac. Prema procenama pred današnju sednicu šanse su bile izjednačene, međutim, klub iz Leskovca je pobedio.

U minuloj sezoni Mozzart Bet Prve lige Srbije Dubočica je završila kao 14. na tabeli, dok je Tekstilac bio prvi ispod crte na 11. mestu.

Nova sezona počinje 1. avgusta.

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