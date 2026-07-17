Iz Mančester junajteda u Bilbao! I opet će biti polemike – varaju li Baski?
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 13:56
Golman Darlington na San Mames stiže kao slobodan igrač
Tačno se zna klupska politika Atletik Bilbaa. Ili mislimo da se zna? Havijer Klemente je pre nekoliko meseci istakao da na San Mamesu varaju i da se služe trikovima, kao i da lažu, jer dovode igrače sa strane i predstavljaju ih kako su produkt njihove akademije. I opet će biti polemike…
Jer, veoma blizu je ponos Baskije potpisivanju golmana Darlingtona Čičora Osučukvua (16), i to ni manje ni više iz Mančester junajteda. Ali, i u ovoj, kao i u nekim drugim situacijama, ima nešto na šta Atletik Bilbao može da se vadi, mada i među njegovim navijačima biće nezadovoljnih gunđala.
Izabrane vesti
Interesantan put prošao je Darlington. Rođen je u Mursiji, gradu u Andaluziji, i tu je proveo nekoliko prvih godina života. Roditelji su mu Nigerijci i u potrazi za poslom i boljim životom otišli su do Navare. Trenirao je u školi fudbala Gaste Berijak, kao i u Osasuni, sve dok njegova porodica nije odlučila da krene put Ostrva. Iz istih razloga iz kojih se zaputila u severnu špansku pokrajinu.
Preselili su se 2021. godine u Englesku, a Darlington je počeo da brani za mlađe kategorije Mančester junajteda. Iako mu je tek 16, došao je do tima u kome igraju momci do 18 godina, ali od toga neće dalje u Karingtonu. Danas se oprostio od engleskog velikana, a naredna stanica će mu, prema pisanju španskog Asa, biti San Mames. Na njega stiže kao slobodan igrač.
Atletik Bilbao ga je pratio, znao je da je nekoliko godina života proveo u pokrajini Navara, što je prema „novim pravilima“ sasvim dovoljno da bi mogao da igra za klub. Ne žele da odstupe od nekih načela, ali su klupsku politiku počeli da modifikuju i da se prilagođavaju. Malo je Baska i onih čiji preci odatle vuku poreklo. Nema ni mnogo rođenih na područjima Baskije.
Otuda i sva ta „vrdanja“ ili varanja i laganja, kako reče Havijer Klemente.
Darlington je odabrao Atletik Bilbao iz razloga što se u akademiji Lezama kvalitetno radi sa mladim golmanima. Kroz nju su u skorije vreme prošli Unaj Simon, koji je trenutno „jedinica“ baskijskog tima i španske reprezentacije, i Kepa Arizabalaga.
Kada smo već kod Španije, promenio je Darlington Čičora Osučukvu sportsko državljanstvo. Dok je živeo na Ostrvu, bio je spreman da brani za Englesku, međutim, još prošle godine je upisao prvi nastup za ekipu Crvene furije do 17 godina. Uvrstio ga je u sastav selektor Serhio Garsija u prijateljskoj utakmici protiv Češke, a ovog leta je bio među putnicima na Evropsko prvenstvo. Branio je protiv Estonije i Hrvatske, a Španija je na turniru poražena od Italijana u polufinalu posle izvođenja jedanaesteraca.