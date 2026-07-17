Iz Mančester junajteda u Bilbao! I opet će biti polemike – varaju li Baski?

Interesantan put prošao je Darlington. Rođen je u Mursiji, gradu u Andaluziji, i tu je proveo nekoliko prvih godina života. Roditelji su mu Nigerijci i u potrazi za poslom i boljim životom otišli su do Navare. Trenirao je u školi fudbala Gaste Berijak, kao i u Osasuni, sve dok njegova porodica nije odlučila da krene put Ostrva. Iz istih razloga iz kojih se zaputila u severnu špansku pokrajinu.

Preselili su se 2021. godine u Englesku, a Darlington je počeo da brani za mlađe kategorije Mančester junajteda. Iako mu je tek 16, došao je do tima u kome igraju momci do 18 godina, ali od toga neće dalje u Karingtonu. Danas se oprostio od engleskog velikana, a naredna stanica će mu, prema pisanju španskog Asa, biti San Mames. Na njega stiže kao slobodan igrač.

Atletik Bilbao ga je pratio, znao je da je nekoliko godina života proveo u pokrajini Navara, što je prema „novim pravilima“ sasvim dovoljno da bi mogao da igra za klub. Ne žele da odstupe od nekih načela, ali su klupsku politiku počeli da modifikuju i da se prilagođavaju. Malo je Baska i onih čiji preci odatle vuku poreklo. Nema ni mnogo rođenih na područjima Baskije.