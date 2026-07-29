Izbačeni sa stadiona zbog 'nekog psa', ali stižu na Maksimir: Hrvat pogodio za dvomeč sa Dinamom

Da, dobro ste pročitali, američki reprer Pitbul ima koncert, pa je Žalgiris praktično izbačen sa stadiona, što je pred revanš sa KI Klaksvikom iziritiralo trenera Željka Sopića.

„Moramo da se preselimo zbog koncerta nekog psa ili tako nešto. Bolje da ništa ne govorim o tome“, prokomentarisao je Željko Sopić u svom maniru.

Možda su morali da igraju van svoje kuće, ali imaju rezultat kakav su želeli. Možda je i sve što se dešavalo prethodnih dana motivisano Žalgiris, pa je u revanšu uspeo da pobedi KI Klaksvik – 1:0 (0:0). I kada smo kod motivacije, posebnu su imali baš Hrvati.

Zašto baš oni?

Pa, u narednom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona će Žalgiris ići na Dinamo. Ponovo će se Željko Sopić, čovek koji je sa Rijekom nakratko prekinuo dominaciju Modrih u hrvatskom fudbalu, vratiti pred zagrebačku publiku, a litvanskom klubu je prolaz doneo – Hrvat. Leon Kreković rođen je u Kninu, igrao je u mlađim reprezentativnim kategorijama, ali krilni napadač koji je bio član splitskog Hajduka za seniorsku selekciju nije debitovao.

Imao je epizode u Belgiji, Finskoj, Poljskoj, Bosni i Hercegovini, da bi ovog leta došao kod Željka Sopića u Litvaniju. Nije se našao u kombinaciji za utakmicu sa Dritom, dobio je šansu sa klupe na Farskim Ostrvima, a i danas je bio rezervista. Nekoliko minuta pre kraja osnovnog dela susreta zatresao je mrežu i taj jedan pogodak Žalgirisu je bio dovoljan da dođe do dvomeča sa Dinamom.

Prva utakmica igraće se na Maksimiru, a u revanšu će Žalgiris, valjda, moći da igra kod kuće, a ne ko zna gde. Samo da se ne pojavi nekakva „nova životinja“ u međuvremenu.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)

Utorak

KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1

/Simić 52, Mikels 70/

Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3

Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1

/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/

Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3

/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/

Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4

/Zajdl 54, Soglo 68/

Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2

/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/

Sreda

Kairat - Omonija 1:0 (1:0, 1:0), penalima 6:5, prvi meč 0:1

Kaunas Žalgiris - Ki Klaksvik 0:1 (0:0), prvi meč 0:0

/Kreković 85/

19.00: (1,75) Leh Poznanj (3,50) Arhus (4,50) - 4:1

19.30: (1,65) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (4,90) - 1:2

19.30: (2,00) Univerzitatea Krajova (3,45) Levski (3,80) - 0:1

20.00: (1,07) Crvena zvezda (12,0) Larn (35,0) - 4:0

20.00: (6,00) Gornjik Zabže (4,00) Fenerbahče (1,57) - 0:1

20.15: (1,35) Slovan (4,50) Iberija (7,50) - 2:0

*** kvote su podložne promenama