UEFA udarila po džepu Partizan, izrečena i uslovna mera zatvaranja dela zapadne tribine

Nova evropska sezona – stari problemi. Ne zna se da li je teže prebrojati sve kazne koje je Partizan dobijao u kvalifikacijama i grupnim fazama ili pronaći utakmicu na kojoj je bio domaćin i nije bio finansijski olakšan.

Bezmalo na svakoj utakmici igranoj u Humskoj je disciplinksa komisija imala posla, imala ga je i posle duela crno-belih sa UNA Štrasenom. UEFA je ponovo udarila Partizan po džepu.