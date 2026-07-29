UEFA udarila po džepu Partizan, izrečena i uslovna mera zatvaranja dela zapadne tribine
Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 21:27
Disciplinska komisija „izbila“ crno-belima iz kase 34.000 evra
Nova evropska sezona – stari problemi. Ne zna se da li je teže prebrojati sve kazne koje je Partizan dobijao u kvalifikacijama i grupnim fazama ili pronaći utakmicu na kojoj je bio domaćin i nije bio finansijski olakšan.
Bezmalo na svakoj utakmici igranoj u Humskoj je disciplinksa komisija imala posla, imala ga je i posle duela crno-belih sa UNA Štrasenom. UEFA je ponovo udarila Partizan po džepu.
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Odluka je doneta i glasi: klubu je izrečena novčana kazna, ali je, isto tako, izrečena i uslovna mera zatvaranja dela zapadne tribine.
Što se finansijskog dela tiče, disciplinska komisija je „izbila“ crno-belima iz kase 34.000 evra – iznos u visini od 20.000 evra biće plaćen zbog neprikladnog skandiranja, a 14.000 evra zbog blokiranja prolaza na južnoj tribini stadiona u Humskoj.
Partizan je „počašćen“ i merom zatvaranja 5.000 mesta na zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu, ali je ta mera uslovna, sa rokom od dve godine, i neće se primenjivati za anrednu utakmicu. Partizan je dobio UNA Štrasen u Beogradu, bilo je 4:0, i veoma blizu je prolasku u sledeće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, a tamo će igrati protiv Panevežisa ili Tobola. Litvanci i Kazahstanci igrali su 1:1.
UEFA nije aktivirala uslovnu kaznu iz 2024. godine, koja je podrazumevala automatsko igranje utakmice bez prisustva publike.
Sve u svemu, šteta nije velika, ali je napravljena…