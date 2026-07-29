Lanus ne da krunu, sa sigurnim kapitalom u Peruu
Vreme čitanja: 3min | sre. 29.07.26. | 20:52
Branilac trofeja Kopa Sudamerikane noćas (02.30) brani dva gola viška (2:0) protiv Sijensijana u revanšu plej-ofa za plasman u osminu finala
Branilac trofeja u Kopa Sudamerikani nalazi se na korak do plasmana među 16 najboljih. Lanus će u noćas (02.30) gostovati peruanskom Siensijanu na stadionu Inka Garsilaso de la Vega u Kusku, noseći kapital od dva gola prednosti stečen u prvom meču u Buenos Ajresu.
Pre sedam dana na La Fortalezi Granate su odigrale gotovo besprekornu utakmicu. Franko Votson načeo je otpor rivala u finišu prvog poluvremena, dok je Ramiro Karera duboko u nadoknadi stavio pečat na pobedu od 2:0, rezultat koji je timu Maurisija Pelegrina otvorio širom vrata osmine finala. Ipak, nije sve bilo idealno – Lukas Besoci isključen je u 62. minutu i zbog suspenzije neće biti u konkurenciji za revanš.
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Lanus u Peru stiže sa dodatnom dozom samopouzdanja. Sezonu u Klausuri otvorio je minimalnim trijumfom protiv San Lorenca, a pogodak Jošana Valoisa doneo je tri boda i mir pred jedno od najtežih gostovanja na kontinentu. Sa druge strane, Sijensijano nije uspeo da uhvati zalet – u domaćem prvenstvu poražen je od Huan Pablo II Koledža sa 2:0 i sada mu je potrebna gotovo savršena partija kako bi nadoknadio zaostatak protiv iskusnog argentinskog predstavnika.
02.30: (2,25) Sijensijano (3,30) Lanus (3,30)
Domaćin će se, osim sa rivalom, boriti i sa pritiskom imperativa, dok Lanus ima luksuz da igra strpljivo, čeka prostor i kazni svaku grešku. Argentinski velikan je do ove faze stigao nakon što je grupnu fazu Kopa Libertadores završio na trećem mestu u Grupi G, iza LDU Kita i Mirasola, pa je san u elitnom rangu zamenio nastavkom borbe u drugom po snazi kontinentalnom takmičenju.
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Upravo na tom frontu Granate brane krunu osvojenu prošle sezone, kada su u velikom finalu savladale Atletiko Mineiro rezultatom 2:0 i po drugi put u klupskoj istoriji podigle trofej Kopa Sudamerikane.
Ni Sijensijano međunarodna scena nije nepoznat teren za velike podvige. Klub iz Kuska ostao je upisan zlatnim slovima u istoriji peruanskog fudbala kao osvajač Kopa Sudamerikane 2003. godine, kada je posle spektakularnog dvomeča bio bolji od River Plejta ukupnim rezultatom 4:3. Time je postao prvi, a do danas i jedini peruanski klub koji je osvojio jedno kontinentalno takmičenje pod okriljem KONMEBOL-a. Pobednik ovog dvomeča izboriće plasman u osminu finala, gde ga već čeka brazilski Botafogo.
Što se tiče sastava pred noćašnji duel, Orasio Melgareho trebalo bi da izvede najjači sastav kojim raspolaže u pokušaju da režira veliki preokret. Mesto među stativama rezervisano je za Italja Espinozu, dok će poslednju liniju činiti Klaudio Nunjez, Maksimilijano Amondarain, Kevin Besera i Markos Martinih. U veznom redu očekuju se Gerson Bareto, Santijago Arijas i Ademar Robles, a najveća kreativna odgovornost biće na Kristijanu Souzi. U samom špicu napada domaćin će se uzdati u iskustvo Karlosa Garsesa i Alehandra Hoberga.
S druge strane, Maurisio Pelegrino nema mnogo razloga da menja tim koji je u prvom meču stekao značajnu zalihu. Ispred golmana Nahuela Losade trebalo bi da zaigra odbrambena četvorka Tomas Gidara, Karlos Iskierdos, Hose Marija Kanale i Saša Marčič. Sredinu terena držaće Agustin Medina i Agustin Kardozo, dok će ofanzivni deo ekipe predvoditi iskusni Eduardo Salvio, uz dilemu da li će od prvog minuta početi Franko Votson ili Dilan Akino.
02.30: (1,37) Bragantino (4,90) Sporting kristal (8,50)
Iza najisturenijeg napadača delovaće Ramiro Karera, dok će uz levu aut-liniju pretiti Jošan Valois, čovek koji je golom protiv San Lorenca dodatno podigao samopouzdanje Granata pred možda i najvažnije gostovanje u dosadašnjem toku sezone.
PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
KOPA SUDAMERIKANA – PLEJ-OF ZA OSMINU FINALA (REVANŠ)
Utorak
Tigre - Nasional Montevideo 1:2 (0:2), prvo meč 3:0
Sreda
Santos - Universidad Sentral 4:2 (1:1), prvi meč: 4:1
23.55: (1,65) Vasko da Gama (3,90) Independijente Medeljin (5,10) - 2:2
Četvrtak
02.30: (2,25) Sijensijano (3,30) Lanus (3,30) - 0:2
02.30: (1,37) Bragantino (4,90) Sporting kristal (8,50) - 0:0
23.55: (1,35) Gremio (5,00) Bolivar (9,00) - 2:3
Petak
02.30: (3,05) Karakas (3,15) Santa Fe (2,45) - 0:2
02.30: (4,00) O'Higins (3,35) Boka Juniors (2,00) - 0:1
*** kvote su podložne promenama