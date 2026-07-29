Lanus ne da krunu, sa sigurnim kapitalom u Peruu

Lanus u Peru stiže sa dodatnom dozom samopouzdanja. Sezonu u Klausuri otvorio je minimalnim trijumfom protiv San Lorenca, a pogodak Jošana Valoisa doneo je tri boda i mir pred jedno od najtežih gostovanja na kontinentu. Sa druge strane, Sijensijano nije uspeo da uhvati zalet – u domaćem prvenstvu poražen je od Huan Pablo II Koledža sa 2:0 i sada mu je potrebna gotovo savršena partija kako bi nadoknadio zaostatak protiv iskusnog argentinskog predstavnika.

02.30: (2,25) Sijensijano (3,30) Lanus (3,30)

Domaćin će se, osim sa rivalom, boriti i sa pritiskom imperativa, dok Lanus ima luksuz da igra strpljivo, čeka prostor i kazni svaku grešku. Argentinski velikan je do ove faze stigao nakon što je grupnu fazu Kopa Libertadores završio na trećem mestu u Grupi G, iza LDU Kita i Mirasola, pa je san u elitnom rangu zamenio nastavkom borbe u drugom po snazi kontinentalnom takmičenju.

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Upravo na tom frontu Granate brane krunu osvojenu prošle sezone, kada su u velikom finalu savladale Atletiko Mineiro rezultatom 2:0 i po drugi put u klupskoj istoriji podigle trofej Kopa Sudamerikane.

Ni Sijensijano međunarodna scena nije nepoznat teren za velike podvige. Klub iz Kuska ostao je upisan zlatnim slovima u istoriji peruanskog fudbala kao osvajač Kopa Sudamerikane 2003. godine, kada je posle spektakularnog dvomeča bio bolji od River Plejta ukupnim rezultatom 4:3. Time je postao prvi, a do danas i jedini peruanski klub koji je osvojio jedno kontinentalno takmičenje pod okriljem KONMEBOL-a. Pobednik ovog dvomeča izboriće plasman u osminu finala, gde ga već čeka brazilski Botafogo.